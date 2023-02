Le ministre de la Santé inaugure le nouveau centre de dialyse de l’hôpital de l’amitié d’Arafat.

M. Mokhtar Ould Dahi, ministre de la Santé, a effectué mardi une visite d’information et de prise de contact à l’hôpital de l’amitié à Arafat où il a pu constater le fonctionnement de cette formation hospitalière et inauguré une nouvelle unité de dialyse.

Le ministre de la Santé était accompagné au cours de cette inauguration, par le Wali de Nouakchott Sud Niang Jibril, le Hakem de la moughataa d’Arafat et le maire de sa commune El Hacen Ould Mohamed ainsi que par Mohamed Ould Cheikh, le Représentant de la fondation Émiratie Balagh et le président de l’association des insuffisants rénaux.

Le chargé de mission au département M.Bouna Ould Ghottob et certains directeurs centraux, étaient également présents à cette cérémonie

L’inauguration de cette unité de dialyse intervient en temps opportun, du fait, la commune d’Arafat est la plus peuplée de la capitale Nouakchott et que chaque insuffisant rénal doit faire 3 séances par semaine au minimum, d’où les conséquences dangereuses d’une offre de dialyse inférieure aux besoins, sachant par ailleurs que l’hôpital de l’Amitié reçoit les patients venant des autres communes, dont des zones de Tarhil au niveau de Toujounine et de Riyadh.

Autant dire qu’avec une bonne qualité de dialyse, le nouveau centre d’une capacité de 20 machines, contribuera efficacement à une meilleure prise en charge des malades ; lesquels seront dialysés correctement et suivant les normes internationales en la matière.