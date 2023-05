Résultats du premier tour des élections : 80 sièges pour le parti au pouvoir

Les résultats provisoires du premier tour des élections législatives, régionales et municipales mauritaniennes ont montré la progression du Parti El Insaf sur ses rivaux, remportant 80 sièges au Parlement de 176 députés.

Selon les résultats annoncés jeudi par la Commission électorale indépendante, 10 partis loyalistes ont remporté 36 sièges, tandis que les partis d’opposition ont remporté 24 sièges au nouveau parlement.

La décision de 36 sièges au Parlement a été reportée au second tour, qui se tiendra le dimanche 28 mai.

Les partis loyalistes et d’opposition ont remis en question l’intégrité et la transparence du scrutin et ont parlé de fraudes généralisées, qui ont commencé par un déplacement important d’électeurs par le parti au pouvoir, pour voter dans des régions où ils ne sont pas inscrits ou enregistrés lors du recensement à but électoral, ce qui a affecté les résultats du vote dans des dizaines de localités.

Des partis ont exigé l’annulation du dépouillement judiciaire et demander un nouveau vote dans les villes où des fraudes ont eu lieu, y compris la capitale Nouakchott.

La Commission électorale indépendante a rejeté l’accusation d’avoir organisé des élections non-transparentes, soulignant qu’il n’y a pas eu d’irrégularité signalée et qu’elle n’a reçu aucun recours sur le processus de vote ou de dépouillement. .

La Commission électorale indépendante devrait annoncer de temps en temps les résultats définitifs provisoires du scrutin de samedi dernier.

176 sièges constituent le nouveau parlement, dont 80 ont été remportés par le parti au pouvoir au premier tour, 10 partis loyalistes au président de la République ont remporté 36 sièges, tandis que les partis d’opposition ont remporté 24 sièges, et la décision pour les autres 36 sièges sont objet d’un second tour.

Il s’agit de la première élection organisée sous la présidence de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani depuis son élection en 2019.