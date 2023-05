My CENI Résultats 2023 – Elections en Mauritanie

Le conseiller chargé de la communication et porte-parole officiel de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), M. Mohamed Taghioullah Ledhem, a annoncé que le taux de participation aux élections législatives, régionales et municipales a atteint 52% aux premières heures de la journée du dimanche 14 mai 2023.

Il a expliqué que ce pourcentage a été obtenu après le dépouillement de 949 bureaux de vote sur un total de 4 728 bureaux à l’échelle nationale, ce qui équivaut à un taux de 20,07 % de tous les bureaux.

Le porte-parole de la commission a souligné que la CENI a ordonné aux staffs de ses coordinations régionales et locales à remettre des copies des procès-verbaux aux candidats, comme elle a donné aux représentants des partis la possibilité de prendre par téléphone des photos des procès-verbaux pour les transmettre aux présidents de leurs partis.

Les bureaux de vote ont été fermés, samedi à 19 heures, après 12heures du démarrage des opérations de vote pour les élections législatives, municipales et régionales.

Le président de la CENI, M. Dah Ould Abdel Jelil, a affirmé que le processus électoral s’était déroulé de manière souple et fluide, qualifiant de« bon » le taux de participation.

