CENI : les erreurs survenues n’affectent pas le scrutin Le porte-parole de la Commission électorale nationale et indépendante (CENI) affirment que des erreurs sont survenues qui n'affectent pas la transparence du scrutin

CENI : les erreurs survenues n’affectent pas le scrutin

Le porte-parole de la Commission électorale nationale et indépendante (CENI) affirment que des erreurs sont survenues qui n’affectent pas la transparence du scrutin

Mohamed Taqiyoullah Ledhem, a admis dimanche que des erreurs s’étaient produites lors du vote aux élections législatives et locales de samedi, mais a estimé qu’elles n’affectaient pas le déroulement et la transparence du processus électoral.

Taqiyoullah Ledhem a ajouté que le scrutin s’est déroulé dans « une atmosphère de compétition politique et de calme, les Mauritaniens ayant confirmé leur capacité à gérer le jeu démocratique avec conscience, confiance et engagement, et nous avons pu organiser des élections transparentes », selon un communiqué rendu public sur la page de la CENI sur Facebook.

Les principaux partis d’opposition ont annoncé samedi soir avoir enregistré des violations majeures qui affecteraient la crédibilité des élections, notamment le retard dans l’ouverture de nombreux bureaux de vote et le refus d’entrée des représentants du parti dans certains bureaux.

Le dépouillement des votes s’est poursuivi jusqu’à l’aube dimanche, et la commission devrait commencer à annoncer des résultats partiels plus tard aujourd’hui. Vingt-cinq partis sont en lice pour 176 sièges parlementaires, 13 conseils régionaux et 238 conseils municipaux.

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a annoncé, dans une déclaration à AMI, que le taux de participation au niveau national atteignait 31,24% à 16 heures.