Les loyalistes demandent à Ghazouani de corriger les « irrégularités aux élections »

Les loyalistes demandent à Ghazouani de corriger les « irrégularités préjudiciables aux élections »

Des partis fidèles au président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani se joignent aux forces de l’opposition qui ont dénoncé avec véhémence ce qu’ils considèrent comme un grave abus de pouvoir qui a sapé le processus électoral.

Les partis politiques soutenant le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani ont annoncé mardi qu’ils avaient l’intention de lui adresser une lettre concernant des « irrégularités » qui, selon eux, ont porté atteinte à l’opération qui s’est déroulée samedi, aux élections locales et régionales.

Cela a été annoncé lors d’une conférence de presse conjointe des partis politiques d’El Vadhila, HATEM, PRDR, PUND et PCP.

Le président du parti El Vadhila, Ethmane Cheikh Ahmed Abou El-Maali, a annoncé avoir décidé d’adresser une lettre au président de la République concernant les « irrégularités » qui ont perturbé le processus électoral, sans les mentionner.

”Nous informerons le président de la gravité de la situation et lui suggérerons de faire ce qui relève de ses pouvoirs, ce qui sert à établir la paix, la stabilité et la tranquillité », a ajouté Abou El-Maali.

Le parti El Insaf au pouvoir en Mauritanie n’a émis aucune position jusqu’à 14h30 GMT sur ce qui a été soulevé sur les “ irrégularités » . Mais ces partis sont classés comme faisant partie de la majorité soutenant le président actuel. De cette manière, les partis loyalistes rejoignent les forces de l’opposition, qui ont déjà fermement condamné ce qu’ils considéraient comme de graves abus qui ont entaché le processus électoral.

Dimanche, les principaux partis d’opposition ont exigé, lors d’une conférence de presse à Nouakchott, d’annuler les résultats des élections législatives, locales et régionales dans la capitale Nouakchott et un certain nombre de régions, en raison de ce qu’ils ont qualifié de “manipulation du processus de vote”. Les partis d’opposition ont déclaré que le processus électoral avait été entaché de “fraudes, violations et manipulations”.

La Commission électorale nationale indépendante devrait tenir ultérieurement une conférence de presse au cours de laquelle elle est censée répondre à ces accusations. Samedi, des élections législatives, locales et régionales ont eu lieu en Mauritanie, alors que le nombre d’électeurs éligibles dépassait 1,7 million.

559 listes étaient en lice pour 176 sièges au parlement, tandis que les listes en lice pour les élections régionales atteignaient 145 pour 13 conseils locaux et 1 378 pour les municipalités pour 238 conseils locaux.

L’Insaf semble sur le point d’obtenir des majorités relativement confortables dans les trois scrutins, sachant qu’il est le seul parti à avoir des candidats dans toutes les circonscriptions, en particulier dans les zones rurales.

Il s’agissait de la première élection sous Ghazouani depuis sa prise de fonction en 2019 à la présidence de ce pays tentaculaire d’Afrique de l’Ouest, considéré comme l’un des rares États stables de la région du Sahel secoué par des attaques djihadistes.