Promesse d’une consolidation démocratique en Afrique de l’ouest : « Pourquoi la démocratie ouest-africaine est sur la bonne voie malgré les défis (Kinza Jawara-Njai,)

L’observatrice Permanente De La Cedeao À L’onu s’est exprimée sur la promesse d’une consolidation démocratique en Afrique de l’ouest lors de la 6eme journée africaine et de la conférence académique 2024 à l’université de Massa-Chussetts-Boston (Etats Unis d’Amérique).

Cette déclaration faite suite à une invitation à titre de conférencier principal à la 6e Journée de l’Afrique de l’Université de Massachussetts-Boston, aux Etats Unis d’Amérique, co-organisée par l’UMASS-Boston, la West AfricaResearch Association (WARA) et le Centre de recherche de l’Afrique de l’Ouest (WARC) de l’Université de Boston, l’Observatrice permanente de la CEDEAO auprès des Nations Unies. Le thème de l’échange scientifique était « Le recul démocratique en Afrique de l’Ouest : contradictions, défis et différences ».

C’était le vendredi 19 avril 2024. Retour sur son message, analyse d’une situation politique à débats…

L’allocution de l’ambassadeur Jawara-Njai a porté sur le thème « Pourquoi la démocratie ouest-africaine est sur la bonne voie malgré les défis ». Dans sa présentation, elle a donné un aperçu sur la CEDEAO en tant que Communauté Economique Régionale, ses instruments juridiques normatifs sur la démocratie et la bonne gouvernance et a évoqué les efforts de la CEDEAO en faveur de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement en Afrique de l’Ouest.

En présentant les gains et les défis dans la consolidation de la démocratie dans la région, Amb. Jawara-Njai a reconnu le renversement actuel des tendances démocratiques à travers un certain nombre de coups d’État et de changements de gouvernement non constitutionnels vécus dans la région. Elle a souligné les démarches entreprises pour ramener les quatre pays de la CEDEAO sous régime militaire à l’ordre constitutionnel.

Elle a en outre souligné que malgré les défis de gouvernance dans certains États de la CEDEAO, la démocratie libérale continue de prospérer et a gagné du terrain en Afrique de l’Ouest, comme on peut le voir avec les succès des élections dans les 11 autres États membres de la CEDEAO.

L’AmbassadeurJawara-Njai a également présenté les résultats des élections libres, justes et crédibles récentes dans des pays comme le Ghana, la Gambie, le Bénin, le Nigeria, le Cap-Vert, etc. et plus récemment en Sierra Leone, au Libéria et au Sénégal.

Elle a souligné que le récent succès électoral au Sénégal est clair et démontre des signes de maturation de la culture démocratique et de la résilience dans la région avec une volonté marquée des citoyens et de solides institutions de fonctionnement crédibles qui jouent un rôle clé non seulement en introduisant le changement démocratique souhaité, mais aussi en offrant un espoir renouvelé pour l’avenir de la démocratie en Afrique de l’Ouest.

Des travaux de recherche thématiques sur la démocratie et le développement en Afrique de l’Ouest concernant le thème de la Conférence ont également été présentés par des chercheurs éminents lors de l’événement. Mme OgeOnubogu, directrice du programme Afrique, Woodrow Wilson Int’l Centre Washington D.C. et M. Gilles O. Yabi, fondateur et PDG de WATHI au Sénégal, ont également pris la parole.

L’Université de Massachussetts-Boston, en reconnaissance au soutien et à la contribution de la CEDEAO à l’événement, a nommé son Prix de la démocratie 2024 Africa Scholars Forum en l’honneur de la CEDEAO et de l’Union Africaine. Elle a en outre, décerné le « Prix des étudiants de la démocratie 2024 Africa Scholars Forum CEDEAO-AFRIQUE » à deux (2) doctorants de dernière année dans le cadre du programme Gouvernance mondiale et sécurité humaine en soutien à la thèse Recherche sur la démocratie, les droits de l’homme et le droit en Afrique.

Cette rencontre scientifique a donné à la CEDEAO l’occasion d’échanger et de présenter les efforts de démocratisation dans la Région et les avancées positives actuelles et la promesse d’une consolidation démocratique en Afrique de l’Ouest.

Michel DIEYE

Source: lactuacho.com