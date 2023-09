Projet Gazier « Grand Tortue Ahmeyim » (GTA): Les travaux achevés à plus de 89%

Projet Gazier « Grand Tortue Ahmeyim » (GTA): Les travaux achevés à plus de 89%

La société britannique de raffinage, BP a révélé que les travaux du projet de Gaz Naturel Liquéfié (GNL), Grand Tortue Ahmeyim (GTA) sont achevés à plus de 89%. Elle rassure que ses équipes travaillent actuellement pour assurer un raccordement et une intégration fluides, afin de rassembler toutes les pièces en un seul méga-projet prêt pour la production de gaz.

L’information a été diffusée ce mercredi lors d’une rencontre qui a réuni plusieurs acteurs de la société civile, en présence des représentants du gouvernement sénégalais notamment le Ministère du Pétrole et des Énergies (MPE), de sociétés partenaires comme Petrosen, Kosmos Energy et SMH. Lors de cette tribune qui a porté sur le champ gazier du Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal, Massaer Cissé, directeur général de BP Sénégal, a précisé qu’un travail en étroite collaboration avec les partenaires tels que Petrosen, Kosmos Energy et SMH, a été fait pour la réalisation de ce projet qui a quasiment bouclé la première phase pour l’exploitation du gaz.

D’après le directeur de BP, Massaer Cissé, le projet représente une opportunité transformative pour le Sénégal, avec des retombées positives sur la création d’emplois, la croissance économique, et la sécurité énergétique. « En tant qu’opérateur GTA dans le pays, nous assumons notre responsabilité en matière de transparence et de responsabilité dans le secteur extractif sénégalais » une annonce pour rassurer le forum civil qui a aussi, pris part à cette rencontre.

D’ailleurs, il reconnaît que la voix de la société civile est essentielle dans la promotion de la bonne gouvernance et de la responsabilité dans ce secteur et particulièrement sur ce projet gazier, notamment en ce qui concerne le contenu local, la chaîne d’approvisionnement, le développement de la main-d’œuvre locale, les investissements sociaux et la gestion de l’environnement.

Selon lui, BP a pris conscience du rôle clé joué par la société civile nationale dans la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur extractif et dans la diffusion d’informations exactes sur le projet GTA auprès du public, en particulier auprès des communautés locales.

Le représentant du ministère du Pétrole et des Énergies, Yahya Badiane a rappelé que depuis la découverte du pétrole et du gaz, l’Etat du Sénégal a engagé une large concertation avec les différents acteurs. Et que c’est dans ce cadre que s’inscrit cette rencontre organisée par BP pour échanger avec la société civile.

L’objectif selon lui, est d’asseoir une exploitation pétrolière et gazière transparente.

