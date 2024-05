Le Premier ministre supervise la journée nationale de l’inclusion financière.

Mohamed Bilal Messoud, a supervisé, jeudi, au palais des congrès de Nouakchott, le lancement des travaux de la journée nationale de l’inclusion financière organisée par la Banque Centrale de Mauritanie, en collaboration avec le Gouvernement et les acteurs majeurs du secteur financier sous le thème : “pour une croissance accélérée et une prospérité partagée”.

Placée sous le haut patronage de Son Excellence le Président de la République, cette journée s`inscrit dans le cadre de la vision de la BCM, traduite dans la stratégie nationale de l`inclusion financière visant à développer un secteur financier inclusif, résilient et durable grâce à l`accès et l`utilisation d`une gamme diversifiée de produits et services financiers numériques, à la généralisation de la culture financière et la promotion de la finance verte inclusive pour tous les Mauritaniens et en particulier pour les jeunes, les femmes, les populations rurales, les personnes déplacées de force et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

Les sessions programmées lors de cette journée offriront aux participants l’occasion de s’informer sur les différents aspects liés à l’inclusion financière, puisque la première session de discussion abordera le rôle de l’inclusion financière dans le développement économique et social, tandis que la deuxième session tentera de répondre à la question de savoir si les entreprises ”fintechs” et de la monnaie numérique des banques centrales représentent un nouveau modèle financier ou une menace pour la stabilité ?

Les trois autres sessions examineront, quant à elles, la responsabilité du régulateur : entre la promotion de l’inclusion financière et le devoir de contrôle, le rôle de l’éducation financière et de la protection des consommateurs dans le soutien à l’inclusion financière ; l’impact potentiel d’un financement vert et inclusif sur le développement durable et et la lutte contre les changements climatiques.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre a indiqué que l’importance de l’inclusion financière ne réside pas seulement dans la fourniture de tous les services financiers à divers segments de la société pour leur utilisation via les canaux officiels, mais cette importance apparaît également à travers la relation étroite entre l’inclusion financière d’une part, la stabilité financière et la croissance économique d’autre part.

Au terme de son discours, le Premier ministre a affirmé l’attachement du gouvernement au choix de l’inclusion financière, étant la voie menant à une croissance accélérée et durable, à une prospérité partagée, à l’égalité des chances et à la réduction des disparités économiques.

Mohamed Lemine Ould Dhehby, a déclaré que l`organisation de cette journée, en collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux, reflète l`importance qu`ils accordent à l`implication de toutes les parties concernées et à prendre toutes les mesures nécessaires, afin d`assurer les conditions appropriées pour garantir l`accès de tous les citoyens aux produits et services financiers nécessaires à la réalisation de leurs aspirations.

Par ailleurs, il a fait savoir que la Journée Nationale de l’Inclusion Financière s’inscrit dans le contexte d’un ensemble de réformes du secteur bancaire mises en œuvre depuis 2022, ayant compris entre autres, les domaines de la réforme de la gouvernance dans les banques et la définition du modèle de rapport annuel sur le sujet de la gouvernance pour la modernisation des opérations de contrôle et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au niveau des banques primaires.

Les réformes ont porté également sur la modernisation du cadre réglementaire, l’activation du Fonds de garantie mauritanien, la mise en œuvre du système de transfert automatisé et du dépositaire central des titres (ATS-CSD) et du système de régulation qui l’accompagne, le développement des produits et des services financiers.