Présidentielle 2024 : Biram dépose son dossier de candidature

Biram Dah Abeid a déposé, hier, mercredi 15 mai 2025, aux alentours de 22 heures, son dossier de candidature à l’élection présidentielle du 29 juin prochain, au Conseil constitutionnel à Nouakchott. Après les formalités de dépôt de dossier aux membres du Conseil constitutionnel, le candidat, Biram Dah Abeid entouré de ses proches collaborateurs, des soutiens et d’une foule de militants et sympathisants a déclaré à la presse qu`il est candidat pour la troisième fois à la magistrature suprême.

Le candidat Biram Dah Abeid a rappelé son soutien à la parlementaire Marien Cheikh Dieng détenue depuis quelques jours dans un commissariat de police de Nouakchott. Pour rappel, huit candidats à l’élection présidentielle ont pu déposer leurs dossiers au Conseil constitutionnel. Et le dépôt des dossiers a été clôturé, mercredi 15 mai 2024, à minuit.