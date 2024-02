PROFIL DE CAS : La BCI. « Quand une Banque s’affirme par ses compétences ».

Isselmou Ould Tajidine, le Président du Groupe de la BCI (Banque pour le Commerce et l’Industrie) a apposé le 9 février 2024 sa signature sur un contrat de financement à hauteur

d’un montant de 20 millions d’euros soit l’équivalent de près de 868.400 000 d’Ouguiyas.

Cet accord, réplique un cadre de coopération qui lie la Banque Européenne d’Investissement (BEI) à la Banque pour le Commerce et l’Industrie (BCI) de Mauritanie. Sa signature semble

exprimer une récompense de l’Institution Bancaire Européenne à l’Institution Bancaire mauritanienne, la BCI, qui avait satisfait aux obligations de la mise en œuvre et au cahier

de charge de l’exécution d’un autre prêt qui avait été signé en 2001 entre les deux parties.

La mise à disposition de la BCI par la BEI d’un montant aussi colossal au cours de cette

période de transactions financières pratiquement gelées (à cause des suites désastreuses de

la pandémie de la COVID-19), prouve simplement que la Banque pour le Commerce

International (BCI), reste en pole position dans la bonne gouvernance en matière des

finances liées au secteur bancaire.

La Banque pour le Commerce et l’Industrie de Mauritanie, -Leader bancaire, (qui l’était et qui

le reste)-, grâce à ce nouveau financement va, dans un cadre d’investissement institutionnel

de haut niveau, renforcer son soutien aux Petites, Moyennes Entreprises (PME) et aux

Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) de notre pays.

La « Tajidine Bank » se maintient donc avec puissance et compétence dans le cercle

restreint du système financier international qui lie les puissants intervenants, investisseurs

ou emprunteurs dans les flux des opérations financieres à grande échelle.

Dans sa politique d’investissement de proximité, le richissime Homme d’Affaire (Ould

Tajidine), à travers sa banque et filiales va renforcera ses relations d’accompagnement

surtout au profit des jeunes et des femmes dans le cadre d’activités d’entreprenariats,

d’accès au financement, de formation et d’offre d’emploi.

Une politique bancaire qui épaule une politique macro-économique nationale.

Au-delà même de cet aspect macro-financier et économique de la question, l’Institution

Bancaire mauritanienne (BCI) se positionne en leader dans l’instauration d’un

environnement favorable aux bonnes relations qui lient d’une part, la Mauritanie à l’Union

Européenne et d’autre part, les relations qui lient l’Union Européenne aux membres de

l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à laquelle adhère notre pays.

Sur le plan national, en Mauritanie, la BCI, va servir donc de mécanisme de financement

sécurisé pour atteindre l’objectif prioritaire de l’Union européenne, celui de renforcer le

développement humain et économique du pays tout au long de la période 2021-2027, ce qui

répond parfaitement bien à l’appel lancé par le chef de l’Etat , Son Excellence Mohamed

Ould Cheikh El Ghazouani pour instaurer un climat des affaires favorable au développement

du pays dans divers domaines.

De plus, comme l’a écrit le Journal en ligne LeCalame dans son édition du 9 février 2024,

« grâce aux ressources de la BEI et au soutien de la Commission européenne, la Banque de

Commerce International pourra accroitre ses efforts de financements des investissements

verts, en ligne avec les priorités de l’UE en matière d’atténuation et de résilience face aux

effets du changement climatique ».

La Banque Pour le Commerce et l’Industrie (BCI), vingt-quatre ans d’existence, dirigée par un collectif de techniciens financiers de très hauts niveaux évolue de succès en succès dans la

mise en place de cadres de coopération avec des institutions bancaires de renommées

internationales.

Si cette banque attire une clientèle de plus en plus nombreuse et de plus en plus en

confiance, c’est bien parce que la BCI est bien cotée par des institutions financières et

bancaires internationales.

Avec un large éventail de gammes de services financiers qu’elle offre aux particuliers, aux

entreprises et aux institutions à travers son siège et ses filiales au Mali, en Guinée et au

Sénégal, la BCI ouvre de très bonnes perspectives pour l’investissement dans les secteurs

clés de l'énergie, des télécommunications et du transport en Mauritanie et au-delà sur le

continent.

Banque d’avenir pour la création d’emplois et l’accompagnement de petits projets.

En mars 2023, La Banque africaine de développement et la Banque pour le commerce et

l’industrie (BCI) de Mauritanie avaient signés, à Nouakchott, un accord d’assistance

technique portant sur une enveloppe de 485 000 dollars américains destinés à un

programme communément appelé AFAWA (Affirmative Finance Action for Women in Africa).

Cette allocation bancaire était destinée à favoriser l’accès des femmes au financement dans

le pays.

L’accord de 2023 consolidait une ligne de crédit de 10 millions d’euros, obtenue par la BCI en

2021 pour soutenir la croissance et les échanges commerciaux des PME dans des secteurs

stratégiques, notamment en faveur des femmes entrepreneures.

Plus loin dans le temps, en juillet 2021, La « Tajidine Bank », la Banque pour le Commerce et

l’Industrie (BCI) avait obtenu un accord de financement auprès de la Banque africaine de

développement à hauteur de 10 millions de dollars US, (un peu plus 500.000.000 d‘ouguiyas

anciens) pour renforcer ses activités de financement en faveur des petites et moyennes

entreprises dans des secteurs stratégiques clés.

Ce financement avait à l’époque permis à la BCI de disposer de devises pour préfinancer

l’acquisition de machines, d’intrants, d’équipements, de biens de consommation, de denrées

alimentaires et de matériaux au profit des secteurs de la santé, de l’agriculture, de

l’industrie, de la construction, de la transformation du poisson et des aliments.

Des dates et des chiffres qui dessinent le profil d’une Banque pas comme les autres.

La Banque du Commerce et de l’Industrie, repose ses succès sur une très longue expérience

dans la bonne gestion du flux des finances destinées aux programmes d’investissements

dans le pays. La crédibilité de son Président Directeur Général (Isselmou Ould Tajidine), la

compétence de ses technocrates et la longue expérience de ses cadres dans le monde des

affaires liées aux transactions financières, élève la BCI au-dessus du lot des banques

mauritaniennes, un lot où évoluent des banques reconnues respectables et respectées

comme la BNM, la BMCI, et la GBM malheureusement dans un milieu bancaire proliféré par

des institutions nées d’un coup de baguette magique ou ravivées durant la décennie 2009 –

2019 par une politique monétaire, , pour blanchissement de transaction parfois douteuses

selon certains.

La BCI, classée première banque au Top Cinq des Banques de proximité les plus populaires

par le Groupe de Presse Francophone de Mauritanie pour l‘année 2023, restera sans doute

et longtemps la Banque qui jouera à l’équilibriste pour soutenir la croissance du système de

crédit Bancaire qui sous-tend des programmes en faveur des groupes cibles d’avenir comme

les femmes et les jeunes qui se lancent dans l’entreprenariat.

Les résultats obtenus, comme les objectifs atteints par la BCI, s’inscrivent activement dans la

dynamique de la croissance. Ce que d’ailleurs attestent les données financières inscrites

dans les rapports et audits de cette banque qui se détache du lot par ses performances.

Mohamed Ould Chighali

Journaliste indépendant