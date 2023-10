Partis politiques: une marche le samedi au départ de la mosquée Ibn Abbas.

Les partis mauritaniens condamnent l’agression israélienne contre Gaza

Les Présidents et représentants des partis politiques mauritaniens se sont réunis mercredi soir 18/10/2023 au siège du parti Insaf, afin d’étudier l’évolution des attaques brutales menées par les forces d’occupation israéliennes contre les citoyens palestiniens à Gaza qui a conduit au martyre de milliers de Palestiniens sans défense face au silence flagrant du système international et à l’indifférence à l’égard des pactes internationaux et du droit humanitaire.

Ensuite, ces partis ont convenu à l’unanimité de dénoncer et de condamner cette agression brutale et de tenir le monde pour responsable du meurtre et de la destruction de ce peuple avec la machine de guerre la plus moderne créée par l’homme.

Il a été convenu :

– Un hommage de respect et d’appréciation au peuple palestinien inébranlable.

– Former un comité de suivi et de coordination.

– Organiser un stand de solidarité devant le siège des Nations Unies à Nouakchott et devant les ambassades des pays soutenant l’agression et délivrer des messages condamnant leurs positions. – Organisation d’une marche massive le samedi 21/10/2023, à 16h00, au départ de la mosquée Ibn Abbas.

– Ouvrir la porte aux dons pour soutenir le peuple palestinien dans cette épreuve.

AMI