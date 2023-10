Citation:

L’horreur touche la cime… »

L’horreur touche la cime quand l’indifférence flirte avec l’abîme, et pourtant l’holocauste a focalisé les mémoires, au nom de quoi ? de son caractère inhumain et insupportable, alors ce qui se passe à Gaza l’est aussi et donc ne doit laisser personne indifférent. #Gaza

@Hampate_Ba

Conseiller du Premier ministre mauritanien