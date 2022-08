Palestine Israël: Insaf incrimine Israël,invite à agir au-delà des mots

Palestine israël: Insaf incrimine Israël et invite le monde à agir au-delà des mots

Les « agressions israéliennes brutales », « effusion de sang », « attaques et « intimidations » envers la population palestinienne sont l’œuvre de l’Etat d’Israël, estime le Président du Parti Insaf dans le message publié sur sa page Facebook ce dimanche.

« Il est temps que le monde, les pays, les peuples et les organisations s’assurent qu’il n’y a pas de paix avant de permettre au peuple palestinien de jouir pleinement de ses droits, dont le premier est le droit d’établir son propre État indépendant avec El Qods pour capitale, conformément aux lois internationales et à l’initiative arabe », peut-on lire dans ce message du Président du Parti Insaf.

Voici le libellé de ce message dans son intégralité :

« Au nom du Parti Insaf, de sa direction et ses militants, je dénonce fermement la nouvelle vague d’agressions israéliennes brutales contre notre peuple à Gaza. »

Je la condamne avec la plus haute incrimination, et je tiens Israël coupable, devant la communauté internationale et devant l’histoire, les conséquences de cette agression et des attaques similaires qui l’ont précédée contre le peuple palestinien frère de l’effusion de sang.

Sans exclure un enfant, un vieil homme ou une femme, l’intimidation des innocents, la totale et destruction systématique des infrastructures que dénonce toute charia, religion et instinct sain.

Nous, au sein du Parti Insaf, exhortons tous les pays et peuples du monde à se tenir d’une manière qui va au-delà des mots pour agir aux côtés du peuple palestinien, afin d’appliquer la loi et d’empêcher le monde de se compliquer davantage.

La situation, à ce moment particulier, a atteint un niveau lequel est devenu une véritable menace pour la paix dans toutes les parties du monde.

Mohamed Malainine Ould Eyih

Président du Parti Insaf

