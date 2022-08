Grande affluence au meeting de la majorité présidentielle.

Le Palais des Conférences de la capitale Nouakchott a accueilli ce soir une cérémonie de commémoration du troisième anniversaire de l`investiture du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. La cérémonie qui a été organisée par le parti Insaf avec la participation des partis de la majorité a été bien accueillie par une foule nombreuse, car les tribunes du palais étaient remplies de membres du parti et de partisans de divers horizons politiques, dirigés par le directeur du Cabinet du Président de la République, Ismaël Ould Cheikh Ahmed.et Mohamed Maelainine Ould Eyih, président du parti Insaf.

M.Mohamed Maelainine Ould Eyih a ouvert le meeting pour relever les spécificités qui ont caractérisé le programme du Président, surtout son penchant pour les groupes défavorisés et la mise en place d’un changement social, dans lequel l’individu est valorisé sur la base de sa participation à la construction de la nation et de sa valeur intrinsèque.

Le Président du parti a indiqué que ce meeting représente une occasion de prendre connaissance des résultats les plus importants qui ont été obtenus, tant en termes de soutien aux citoyens que d’intervention pour élever le niveau de vie de l’individu, à la lumière des crises ultérieures que le monde traversait, en plus de la pandémie de Covid-19, où le président de la République a donné l’ordre de mettre en place une délégation de solidarité et un fonds spécial pour le Coronavirus, ainsi que les mesures prises pour alléger la hausse des prix et le sursis pour la retraite afin que le plus grand nombre possible de citoyens puissent bénéficier de leurs salaires dans la fonction publique, et il a augmenté les pensions des retraités et les salaires des travailleurs dans des secteurs vitaux tels que la santé et l’éducation.

.