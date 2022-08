Commémoration de l’investiture du Président: Insaf se mobilise

Commémoration de l’investiture du Président de la république: Insaf se mobilise

Insaf se mobilise à Nouakchott pour assurer le succès de la commémoration de l’investIture du Président de la république.

Le Président du parti El insaf est à pied d’œuvre pour assurer un franc succès. En coulisse, on raconte, qu’il a pris son congé pour mieux consacrer du temps à l’événement et au positionnement du Parti en prélude aux futures élections.

Une cérémonie commémorant l’investiture du nouveau Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est prévue cet après midi au Centre des conférences de Nouakchott, l’ancien palais des congrès.

Pour rappel, la cérémonie d’investiture du nouveau Président de la république, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani s’est déroulée le jeudi 1er août 2019 au Centre international des Conférences Al Mourabitoune à Nouakchott.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait été élu Président de la République Islamique de Mauritanie au premier tour de l’élection présidentielle du 22 juin 2019 à 52,01% des voix, devant Biram Dah Abeid, qui en recueille 18,59 %. Quelque 5.000 invités et 11 chefs d’Etat africains étaient présents.

Parmi ces 11 chefs d’Etats africains, on distinguait Macky Sall et Alassane Ouattara. Le Président de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara a déclaré à cette occasion : « Le transfert du pouvoir d’un président élu à un autre président élu est quelque chose de très important pour la démocratie en Afrique ».