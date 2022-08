Le groupe parlementaire Insaf organise une conférence de presse

Le groupe parlementaire du parti El Insaf organise une conférence de presse.

Le groupe parlementaire du parti El Insaf a organisé une conférence de presse, jeudi soir à Nouakchott, consacrée aux réalisations de la deuxième session parlementaire ordinaire de l`année législative 2021-2022.

A cette occasion, le président du groupe, le député Mohammed Lemine Ould Amar, a déclaré que la dernière session était importante et distincte, compte tenu de son bilan honorable, qui a été marqué par la ratification de divers projets de loi, couvrant différents secteurs et totalisant 17 projets de loi, dont certaines avaient fait l`objet de modifications importantes, avec la participation de divers groupes parlementaires.

Il a ajouté que la session a été marquée par un certain nombre de questions orales, accompagnées de la discussion adressées aux membres du Gouvernement, et que son équipe s`est distinguée dans ce domaine, au service du pays et des citoyens, et en appliquant la vision de Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui fait du contrôle, de la transparence et de la lutte contre la corruption une priorité absolue pour atteindre le développement, l`équité et du décollage économique sûr. « Nous notons avec satisfaction le degré de réceptivité du gouvernement à l`égard de l`institution législative, son engagement à l`égard des exigences constitutionnelles régissant la relation du gouvernement avec le Parlement et sa volonté d`interagir continuellement avec les représentants du peuple, conformément aux instructions de Son Excellence M. Mohammed Ould Cheikh Ghazouani a plaidé pour l’indépendance du système parlementaire et a encouragé les députés du peuple à avoir des rôles législatifs et de contrôle à part entière », a-t-il poursuivi. Le secrétaire adjoint a également confirmé l’importance et l’urgence des projets approuvés, notamment la loi de finances révisée qui définit les domaines d’utilisation de tous les fonds.