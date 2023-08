Niger: l’ingérence occidentale dans les affaires d’autrui est très courante.

L’ingérence où l’interférence de l’Occident avec les autres est très courante. La nouvelle a presque unanimement choqué les observateurs. La junte militaire nigérienne est actuellement saluée par l’opinion publique, heureuse de voir la chute du système « souhaité », qui peut être interprété comme une forme de légitimation qui n’a pas à revenir au processus démocratique.

Au Sahel, il y a peut-être une excuse à cela. Il est trop tôt pour savoir exactement comment et pourquoi le coup d’État a commencé. Si les Nigériens n’expriment pas leurs griefs comme le font le Mali et le Burkina Faso, cela ne signifie pas qu’ils sont plus satisfaits de leur gouvernement, ils sont juste moins organisés.

Au lieu de suivre le modèle du Mali et du Burkina Faso, où les coups d’État militaires ont suivi des manifestations massives contre le gouvernement, cela les a frappés comme un coup de foudre d’un paradis paisible.

Le coup d’État au Niger est intervenu dans un contexte international tendu et a fait craindre qu’il n’annonce une série de coups d’État imitateurs dans une région qui a historiquement connu le plus grand nombre de coups d’État au monde. Pourtant, même en mettant de côté tout ce scénario, le coup d’État présente des caractéristiques particulièrement dramatiques : d’abord, il fait exploser.

Le statut du pays en tant que « dernier civil élu » au Sahel, considéré comme un modèle de stabilité et de démocratie dans l’imaginaire des diplomates occidentaux ; ensuite, les putschistes ont agi de manière plus imprudente que dans les trois autres pays ; et in fine l’agressivité à laquelle ils sont confrontés à la fois de la part de l’Occident et des groupements régionaux d’États – la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) – est beaucoup plus grande.

Il est trop tôt pour savoir exactement comment et pourquoi le coup d’État a commencé. Les observateurs occidentaux ont été presque unanimement stupéfaits par la nouvelle. Ne suivant pas le modèle du Mali et du Burkina Faso, où les coups d’État militaires ont suivi de grandes manifestations anti-gouvernementales, cela les a frappés comme un coup de foudre d’un paradis serein. Mais à part le fait qu’un coup d’Etat est forcément surprenant, étant le résultat d’une action furtive, il n’a pas surpris la population du Niger, car il survient après au moins deux autres tentatives de coup d’Etat vérifiées depuis 2021, dont l’une a eu lieu à peine deux jours avant l’investiture du président Mohammed Bazoum. Si les Nigériens n’ont pas exprimé leur mécontentement de la même manière que les Maliens et les Burkinabé, cela ne veut pas dire qu’ils étaient plus satisfaits de leur gouvernement ; ils étaient juste moins organisés.

Une coalition de protestation appelée M62, fondée en août 2022 et du nom des soixante-deux ans d’indépendance de la France, a tenté de mobiliser ses ressentiments, mais a été contrecarrée par le régime. Cette mobilisation s’est déroulée dans un contexte politique où l’activisme de la société civile était devenu une force épuisée et l’indépendance des médias était considérablement amoindrie. Au fil des ans, les mouvements de protestation et les journalistes critiques ont été renversés par l’État nigérien grâce à l’utilisation généreuse de la corruption et des menaces, y compris l’inspection fiscale et d’autres ruses administratives.

Les précédentes tentatives de coup d’État n’étaient que la pointe de l’iceberg. En février, un officier militaire, proche du président Bazoum m’a dit que le putsch était devenu routinier, voire banal, dans les hautes sphères militaires nigériennes. Il a ajouté que dans les réunions entre le président et le commandement militaire, les généraux et les colonels étaient froids et distants, tandis que Bazoum ne savait pas comment communiquer avec eux. Il a dû recourir à une surveillance continue et à un jeu de renouvellements et de licenciements secrets dans ce qui s’est finalement avéré être une vaine tentative pour devancer les comploteurs potentiels. Cependant, étant donné le degré de surveillance de l’État, un coup d’État ne pouvait réussir que s’il était mené par l’organe de sécurité auquel Bazoum faisait le plus confiance : la Garde présidentielle. Ce corps avait déjoué les coups non seulement pendant le mandat de Bazoum, mais aussi pendant celui de son prédécesseur, Mahamadou Issoufou.

Le commandant de la Garde, le général Abdourahamane Tiani, qui avait servi dans les deux gouvernements, jouissait de la ferme confiance de Bazoum. Dans une interview que le président détenu a réussi à accorder à Jeune Afrique depuis son lieu de détention, il a démenti la rumeur selon laquelle il s’apprêtait à limoger Tiani. Il y avait une raison cohérente pour une telle décision. La pomme de discorde entre ces pouvoirs étatiques était la politique de sécurité.

Fraîchement au pouvoir, le parti d’Issoufou et Bazoum, le PNDS voulait entreprendre des plans de dépenses sociales d’envergure dans les domaines de la santé et de l’éducation. Pendant le règne d’Issoufou, le Niger s’est opposé à l’intervention de l’OTAN en 2011 pour évincer Kadhafi, prédisant qu’elle détruirait la Libye et favoriserait une crise sécuritaire et migratoire dans la région. La deuxième erreur a été la refondation du système politique. Mais la junte se soucie-t-elle de la démocratie ?

À un niveau plus large, les relations entre le gouvernement nouvellement élu et l’armée ont été gravement endommagées. En juillet 2011, après seulement quatre mois au pouvoir, Issoufou a déjoué une tentative de coup d’État. L’affaire de l’un des conspirateurs présumés, le lieutenant Ousamane Awal Hambally, membre de la Garde présidentielle, a été classée sans suite et par conséquent libéré en 2012 pour ensuite participer à une autre tentative de coup d’État en 2015.

