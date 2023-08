Le Sahel entre terrorisme et coups d’État avec Alain Juillet, ex-directeur du Renseignement de la DGSE

Les coups d’Etat se succèdent en cascade au Sahel. Du Mali au Burkina Faso et maintenant au Niger, des militaires putschistes prennent le pouvoir sur fond de lutte contre l’expansion du djihadisme et face aux convoitises des minerais stratégiques, comme l’or au Mali, voire l’uranium au Niger. Sans parler de la présence de bases militaires étrangères, dont le retrait ou l’installation pose la question de la sécurité régionale et de l’indépendance nationale réelle des États, soumis aux fortes tensions des grandes puissances présentes ou influentes sur le terrain.

La « question Touareg », très peu posée comme telle, est pourtant une des clés essentielles du problème de l’expansion du djihadisme et des liaisons entre les groupes armés qui pullulent au Sahel. Les Touaregs sont divisés sur plusieurs états, au même titre que les sont les Kurdes au Proche-Orient. Victimes de l’acculturation ou de l’assimilation, ces populations d’origine berbère ne sont nulle part reconnues. Pourtant la jeune génération entraînée aux armes en Libye sous Kadhafi refuse de baisser les bras, comme nous le confirme Alain Juillet, spécialiste français du renseignement.

Nous l’avons rencontré, en juin dernier, à la soirée de lancement de l’Observatoire Géostratégique de Genève, un nouveau think tank créé par Alain Jourdan, ancien journaliste au Progrès de Lyon et à La Tribune de Genève.

Ex-commando parachutiste du Service Action du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDEC), devenu aujourd’hui la DGSE, Alain Juillet a mené par la suite une double carrière: dans les affaires, à la direction de grandes entreprises comme Ricard, Suchard-Tobler, Mark & Spencer France, puis comme haut fonctionnaire. Il fut un temps directeur du Renseignement au sein de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE), autrement dit le service chargé des opérations clandestines et de la lutte anti-terroriste hors la France, puis Chargé de l’intelligence économique auprès du Premier Ministre François Fillon jusqu’en 2009. Aujourd’hui, il donne de nombreuses conférences dans les universités et intervient souvent dans les médias, en qualité de spécialiste en stratégie militaire et économique, y compris en géopolitique.

