Mauritanie : le cercle vertueux

La République islamique de Mauritanie est un pays d’Afrique du Nord-Ouest.

À tous ceux qui s’intéressent à la Mauritanie et qui ne la connaissent pas !

Préparez-vous pour une émission instructive animée par un véritable expert mauritanien.

Le général d’armée français et ancien n°2 de la DGSE, Frédéric Beth.

Son analyse géopolitique et sécuritaire du pays mérite une attention particulière de bout en bout.

La majeure partie du territoire du pays se situé dans le désert du Sahara. Le littoral est long d’environ 800 kilomètres, bordant l’océan Atlantique, de Ndiago au sud à Nouadhibou au nord. Il a comme frontières, le Sahara occidental au nord, l’Algérie au nord-est.

Il est voisin du Mali à l’est et au sud-est et le Sénégal au sud-ouest.

Ce territoire est devenu une colonie française en 1903 et a obtenu son indépendance en 1960. Depuis lors, le pays a connu plusieurs coups d’État et périodes de régime militaire.

Le cercle vertueux

Mohamed Ould Ghazouani a remporté l’élection présidentielle mauritanienne de 2019 lors de ce qui a été décrit comme la première transition pacifique du pouvoir depuis l’indépendance.

1- Dans ce nouveau projet, Alain Juillet et Claude Medori rencontrent le général d’armée et ancien n°2 de la DGSE Frédéric Beth pour évoquer les enjeux géopolitiques et économiques de la Mauritanie.

2- Ensuite, Alain Juillet et ses invités analysent le cercle vertueux instauré par les autorités mauritaniennes : sécurité, gouvernance, développement.

Ce qui a fait du pays un pays stable et sûr dans une région sahélienne en proie aux coups d’Etat et aux attentats terroristes.

3-Cette situation stable a permis finalement à la Mauritanie de se consacrer durablement à son développement économique en s’appuyant sur ses immenses richesses.

Ecoutez.