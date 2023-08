Les femmes mauritaniennes et l’agriculture

L’agriculture en Mauritanie revêt une grande importance, notamment pour les femmes qui se lèvent chaque matin pour cultiver et consommer des produits locaux. Cette activité agricole joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire du pays et contribue à divers aspects économiques et sociaux.

Les femmes mauritaniennes sont souvent responsables de l’agriculture de subsistance dans les zones rurales, où elles cultivent une variété de cultures pour répondre aux besoins de leurs familles. Ces cultures comprennent des legumes, le maïs, ainsi que des fruits et des herbes aromatiques.

Les agriculteurs locaux utilisent des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, évitant ainsi les produits chimiques nocifs et favorisant la biodiversité.

Outre la consommation domestique, l’agriculture locale fournit également des produits agricoles pour la vente sur les marchés locaux.

Photo: Moctar Sy

Source: Moctar Sy