Initiative des femmes pour le travail : discours de la Première dame

La Première Dame Dr Mariem Fadel Dah était à Nouakchott samedi pour superviser le lancement et le développement de l’Initiative des femmes, accompagnée de la ministre de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille Mme Savia Mint Ntehah.

Les femmes mauritaniennes ont progressivement réalisé et amassé de nombreuses réalisations qui ont permis une amélioration qualitative du statut de la Mauritanie au cours des trois dernières années, a déclaré la Première Dame à cette occasion, soulignant leur intérêt croissant à l’étape actuelle, notamment pour le Plaidoyer à tous les niveaux politiques, économique et social.

Elle a ajouté que l’Initiative pour le travail et le développement des femmes a annoncé la création d’une institution de microfinance, qui sera un véritable levier pour une plus grande autonomisation économique des femmes en Mauritanie.

La cérémonie a été ponctuée de plusieurs allocutions dont certaines ont porté sur ce que l’association entend réaliser de façon réaliste, notamment œuvrer à l’autosuffisance des 2 500 adhérentes de l’initiative et leur permettre d’être matériellement indépendantes à travers les plans de développement qui seront définis.

Les organisateurs de l’initiative ont également affirmé leur volonté d’atteindre l’égalité dans le domaine du développement et s’efforcent d’autonomiser les femmes afin qu’elles prennent les places qui leur reviennent de droit et utilisent cette autonomisation pour réaliser la cohésion sociale et l’unité nationale.

Voici le texte intégral du discours important :

Mme la Ministre de l’action sociale, de l’enfance et de la famille,

Mme la Secrétaire Générale de l’Initiative ; Pionniers de l’autonomisation des femmes ; Messieurs et Mesdames;

J’ai l’honneur de participer avec vous aujourd’hui à la cérémonie officielle de lancement de l’Initiative des femmes pour le travail et le développement, au milieu de cette présence qualitative, qui traduit clairement votre attachement à la défense des questions féminines et votre aspiration à contribuer sincèrement à leur émancipation économique.

Cette rencontre constitue, dans ses significations profondes et ses objectifs foisonnants, un nouveau seuil pour rehausser l’image de la femme nationale productive et active et une étape renouvelée d’autonomisation des femmes.

Mesdames et Messieurs

Le nombre de participantes à la cérémonie et de membres affiliés à l’association ainsi que l’attention accordée aux femmes rurales, notamment dans le cadre du plan d’action de l’initiative, représentent des approches novatrices dans la perception et constituent des garanties sûres pour le succès et l’efficacité de la mise en œuvre.

L’annonce de votre initiative d’une institution de micro-crédit représentera un véritable levier vers plus d’autonomisation économique des femmes mauritaniennes.

Mesdames et Messieurs

Les femmes mauritaniennes ont réalisé progressivement et cumulé de nombreux acquis, qui ont permis à la Mauritanie au cours des trois dernières années de hisser qualitativement sa place, comme l’illustre l’intérêt croissant dont elles bénéficient au cours de la phase actuelle, notamment en matière de promotions aux niveaux politique, économique et social, qu’il s’agisse de législations stimulantes, de création d’infrastructures, de structures institutionnelles, d’organisation de campagnes de plaidoyer, de lancement de projets économiques de nature à éradiquer l’injustice et l’inégalité et à améliorer les indicateurs de justice sociale.

Mesdames et Messieurs

Je ne peux m’empêcher au terme de cette allocution, de vous réaffirmer notre volonté sincère et notre ferme action de soutien à cette initiative.

Nous vous soutenons tous dans votre noble mission visant à réaliser plus de promotion en faveur des femmes, de leur automatisation ainsi que pour défendre leurs causes, qui ne sont en définitive que les enjeux de notre société dans son aspiration et son action constante pour une plus grande autonomisation des femmes, en garantissant leur participation effective et le bien-être des citoyens.