Commission du plaidoyer/ El Insaf

Merci à tous les militants du parti El INSAF et plus particulièrement à toutes les femmes du parti ayant œuvré de près ou de loin a la bonne organisation de la campagne électorale 2023.

Un grand Bravo à l’équipe de la coordination de la Campagne Nationale des Femmes.

Merci également à nos artistes et aux communicants d’avoir faciliter le partage d’information et d’avoir mis en lumière le travail des femmes dans cette campagne.

Un travail qui a commencé bien avant le lancement de la campagne avec le travail de plaidoyer et de sensibilisation auprès de la population, de la société civile et des partis politiques.