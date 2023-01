Le ministre de la Santé préside la réunion périodique de son département.

Son Excellence le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould Dahi, a présidé ce matin la réunion périodique du cabinet, qui comprend le secrétaire général, les chargés de mission, les consultants, l’inspecteur général, le coordinateur de la cellule de suivi du développement sanitaire, les Directeurs généraux et centraux, les Coordinateurs de Programmes et les responsables des comités de transaction.

La réunion a examiné les plans de travail des différents départements et programmes du secteur pour l’année 2023, l’avancement du programme et les préparatifs de la deuxième édition de l’hôpital mobile, l’hôpital universitaire King Salman bin Abdulaziz, et les intérêts de l’aide médicale d’urgence.

Son Excellence Monsieur le Ministre a insisté sur la nécessité de contrôler la fréquentation des établissements et de lui faire rapport de façon régulière, a souligné le suivi des procédures des hôpitaux en construction pour la rapidité et la révision des dispositions des équipements médicaux agréés par les sociétés scientifiques expertes.

La réunion a également examiné entre autres, le Plan élargi de Son Excellence le Président de la République pour 2023, le Plan « Enaya », la Direction générale de la santé publique et la Direction générale de l’organisation et de la planification.

Le ministre a souligné la nécessité d’accélérer l’achèvement, de rechercher des résultats et une transparence totale dans la gestion financière et il a au final instruit de tenir comte des préoccupations des citoyens.