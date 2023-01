Le ministre de la Santé en visite ce mardi, s’enquiert des hôpitaux.

L’objectif de la visite du ministre de la Santé, M. Moctar Ould Dahi à Nouakchott mardi était de « s’enquérir de l’état des opérations, identifier les problèmes et leur apporter des solutions appropriées dans les meilleurs délais », à l’hôpital mobile Mohamed Ben Zayed et le Centre National des Opérations d’Urgences de Santé Publique (CNOUSP).

Aux deux niveaux de ces formations sanitaires, le ministre a expliqué les limites et les problèmes rencontrés par les praticiens et s’est engagé à y remédier dans la durée.

S’exprimant au Cnousp, le ministre a indiqué avoir passé en revue avec le gouvernement son plan d’action pour 2023, ainsi que ses bilans opérationnels de ces derniers mois.

A l’hôpital mobile Mohamed Ben Zayed qui a une capacité de 120 lits, le ministre s’est dit rassuré sur le fonctionnement de la structure de gestion des urgences.

Au final, pour changer le cours des événements, il faut changer d’état d’esprit. Nous devons restaurer un système de santé universel, et non une politique bourgeoise qui traite la santé comme un fardeau économique. C’est la mission de Moctar Ould Dahi. C’est ce qu’il fait depuis la mise sur pied de Mouyassar, et dans les prochains jours, nous verrons des débuts de changements, selon les estimations de sources locales à qui nous avons parlé.