Le ministre de la Santé reçoit une délégation des Chevaliers de Malte

Mardi, le Ministre de la Santé, Monsieur Moktar Ould Dahi, a reçu en son cabinet à Nouakchott une délégation des Chevaliers de Malte actuellement dans notre pays, dans le cadre de visites régulières pour former des formateurs

aux patients avec séquelles et complications de la lèpre et plaies graves au Centre National de Chirurgie Orthopédique.

Les entretiens ont porté sur les domaines de la coopération dans l’assistance médicale d’urgence et le traitement chirurgical des séquelles post-brûlures, et ont également porté sur la sensibilisation aux causes des brûlures graves, l’appui logistique dans le domaine de la formation et la signature d’accords de coopération pour promouvoir les méthodes et les moyens de la médecine de secours et de la médecine d’urgence.

L’entrevue s’est déroulée en présence du Dr Cheikh Moustapha Erebih, coordinateur du programme d’assistance médicale d’urgence, du conseiller de l’ambassadeur de Malte, M. Nabil Al-Hajjar, et du président de l’Association de la lutte contre la lèpre.