Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du suivi des services de santé.

Son Excellence le Premier Ministre, Mohamed Ould Bilal Messoud, a présidé mardi une réunion à la Primature du Comité Ministériel chargé du suivi des services de santé.

La réunion comprenait la présentation et la discussion d’un rapport conjoint présenté sur la gratuité des soins et comment les réaliser au profit des citoyens. Il faut noter que malgré les efforts, la mortalité infantile reste élevée et n’a pas encore atteint les attentes nationales. Le système de santé mauritanien gravement handicapé par une quantité et une qualité insuffisantes en raison des déséquilibres des professionnels de santé et leur répartition au niveau national.

Le comité ministériel a discuté des aspects techniques et des procédures nécessaires et a recommandé de redoubler d’efforts pour mettre en place un programme gratuit de soins médicaux approuvé par le gouvernement dans le cadre du programme élargi du Président de la République dans le domaine de la santé publique.

En conclusion, Son Excellence le Premier Ministre a recommandé aux secteurs impliqués dans ce domaine de redoubler d’efforts et de coordonner davantage les interventions afin d’être plus efficaces pour étendre la couverture sanitaire à tous les citoyens dans les meilleures conditions et aux moindres coûts.