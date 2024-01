Le Centre Hospitalier National : Un regard de l’intérieur : A Son Excellence le Ministre de la Santé, j’ai l’honneur d’attirer votre attention sur la situation critique, l’état douloureux et le tableau invasif du Centre Clinique National de Nouakchott. Madame la Ministre, l’animal meurt et sa trace reste, et l’être humain meurt et sa trace reste, et l’impact humain s’incarne dans ses actions, ses bonnes actions, son amour de son pays et son souci d’honnêteté.

Honorable Madame la Ministre, je rendais visite ce matin à un ami qui repose à l’hôpital national de Nouakchott, où j’ai visité toutes les salles de l’hôpital afin de vérifier l’état des patients qui sont mes frères dans mon pays et ma religion. . Mais j’ai été choqué par l’horreur de la réalité à l’intérieur de l’hôpital, où il y a des patients allongés sur le sol, et certains d’entre eux attendent depuis hier de trouver quelqu’un pour s’occuper d’eux, même s’ils sont dans un état critique.

Quant aux tas de saletés et de déchets éparpillés parmi les rangées de patients, ils sont devenus une culture médicale pour l’administration hospitalière, selon les déclarations des patients qui dorment à même le sol. Honorable Madame le Ministre, lors de la visite que j’ai effectuée à l’hôpital, j’ai rencontré un certain nombre de médecins et d’infirmières fumant des cigarettes dans les couloirs de l’hôpital. J’ai été choqué par ce que j’ai vu.

Je les ai salués et leur ai demandé : est-ce que fumer chez les patients est sans danger pour la santé ? ?

L’un d’eux m’a répondu en souriant : Tu viens d’une autre planète ?

Honorable Madame la Ministre, les chambres d’hôpital sont délabrées, les sols sont fissurés, les salles de bains débordent d’urine et de tas d’immondices et de déchets, et les cafards se rassemblent en armées dans toutes les chambres et prennent chaque lit comme caserne. Respectée Madame la Ministre, je n’adresse pas ce message à Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, mais plutôt spécifiquement à vous car Son Excellence vous a confié la tâche de la santé et vous l’a confiée, et vous a donné tous les pouvoirs pour améliorer l’état de santé des citoyens. Respectée Madame la Ministre, je ne suis pas opposé à ce régime et je n’y pense pas, mais ma conscience patriotique et mon éducation religieuse et morale m’obligent à révéler la vérité et à me tenir du côté du bien public. Honorable Madame la Ministre, les employés du Centre hospitalier national ne font pas leur travail et ne s’occupent pas du patient à moins qu’ils ne soient paresseux. De l’intérieur, le Centre national de l’intérieur ressemble à une grotte d’hyènes dans des sables mouvants. Chère Madame la Ministre, je vous demande de visiter le Centre national des patients hospitalisés et de ne pas compter lors de cette visite sur le fait d’induire en erreur les pauvres qui tiennent les ficelles derrière le rideau de l’hôpital.

Brahim Khalil Bede Ambassadeur de la Paix.