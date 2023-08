L’armée au Niger a annoncé la formation d’un nouveau gouvernement

L’armée nigérienne a annoncé la formation d’un nouveau gouvernement. Président du Conseil national pour le salut de la patrie (CNRS), le général Abdourrahman Tiani a signé un décret portant formation d’un nouveau gouvernement de transition.

Selon TASS en référence au portail d’information ActuNiger, le gouvernement comprenait 20 ministres. Ce sont des militaires et des civils. Précédemment nommé Premier ministre, Ali Lamine Zein a également reçu le poste de ministre de l’Economie et des Finances. Le général de corps d’armée Salifu Modi, l’un des dirigeants du NSSR, est nommé ministre d’État, ministre de la Défense nationale. Le général de brigade Mohamed Tumba a été nommé ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration territoriale. La présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Affaires des Nigérians à l’étranger a été prise par Bakary Yau Sangar.

Cette semaine, l’armée nigérienne a pris des mesures pour prendre pied au pouvoir et a repoussé les tentatives internationales de médiation au mépris de l’Occident et de l’ancienne puissance coloniale française. Lundi, on a appris la nomination d’un nouveau Premier ministre, l’économiste citoyen Ali Maman Lamin Zein. Ancien ministre de l’Économie et des Finances, il a quitté son poste après un précédent coup d’État en 2010 qui a renversé le gouvernement de l’époque. Zein a ensuite travaillé pour la Banque africaine de développement.

Mercredi, l’armée nigérienne a accusé les forces françaises d’avoir libéré des « terroristes » capturés dans le but de déstabiliser le Niger. Dans un message vidéo, le colonel Amadou Abdraman, porte-parole de l’armée en place, a déclaré que la France avait libéré 16 « éléments terroristes » qui avaient alors planifié l’attentat .sur les positions militaires nigérianes dans les zones frontalières. « Nous assistons à un véritable plan de déstabilisation de notre pays, organisé par les forces françaises », a déclaré Abdraman. L’armée a également accusé l’armée française de violer l’espace aérien du Niger. Le ministère français des Affaires étrangères a nié ces allégations et a déclaré que le mouvement de ses avions faisait partie d’un accord antérieur avec les forces nigérianes, a rapporté Reuters. Un porte-parole du gouvernement français a également déclaré à l’agence de presse AFP que « les forces françaises n’ont libéré aucun terroriste ».

Entre 1 000 et 1 500 militaires français sont stationnés au Niger . Les militaires arrivés au pouvoir au Niger ont annulé cinq accords de coopération dans le domaine de la sécurité et suspendu la diffusion des chaînes d’information françaises France 24 et RFI. Selon un document consulté par l’Associated Press, l’armée a également refusé d’autoriser les équipes de médiation des Nations Unies, de l’Union africaine et du Bloc régional ouest-africain de la CEDEAO, invoquant « des raisons de sécurité évidentes dans ce climat de menace ».

Le bloc a menacé la semaine dernière d’utiliser la force militaire si l’armée ne rétablissait pas le président Mohammed Bazum au pouvoir d’ici dimanche. Ce délai a été ignoré par les militaires et passé sans aucune action de la CEDEAO. Le bloc devrait se réunir à nouveau jeudi pour discuter de la situation au Niger. Bazum a refusé de démissionner. La famille vit sans électricité et n’a plus que du riz et de la nourriture en conserve, a déclaré son conseiller. Cependant, il a expliqué que Bazum est actuellement « en bonne santé ».