RSF: La liberté de la presse est « problématique » en Hongrie

Selon l’enquête de Reporters sans frontières à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse – la Hongrie est en avance sur plusieurs pays africains en matière de liberté de la presse. Entre-temps, l’ONU a attiré l’attention sur le fait que de plus en plus de journalistes traitant de la protection de l’environnement sont attaqués à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement.

La pression politique sur le journalisme a augmenté dans le monde entier, le score moyen de l’indicateur politique de tous les pays a diminué de 7,6 points, la liberté de la presse est adéquate ou fonctionne bien dans seulement un quart des pays, selon la dernière enquête de Reporters sans frontières.

Dans la catégorie dite « problématique », la Hongrie se situe en bas du classement européen, avec un score pire que, que la Roumanie ou la Bulgarie, mais plusieurs pays africains la devancent, comme la Mauritanie, le Gabon et la Côte d’Ivoire.

Dans le rapport, cependant, seuls huit pays ont été inclus dans la catégorie “bon”, c’est-à-dire où la liberté de la presse est en bonne position, et ces pays sont tous en Europe: Norvège, Danemark, Suède, Pays-Bas, Finlande, Estonie, Portugal et Irlande.

Le thème de la liberté de la presse cette année est la protection de l’environnement

En 1993, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 3 mai Journée mondiale de la liberté de la presse, en mémoire de la Déclaration de Windhoek. Cette déclaration est un document contenant les principes de base de la liberté de la presse signé par des journalistes africains.

Ces principes incluent la reconnaissance de l’importance de la presse dans la démocratie et le développement économique, l’importance de la diversité des médias et la lutte contre la violence, les monopoles et l’influence de l’influence politique et financière dans les médias. Cette année, l’ONU a consacré des rapports à la crise environnementale. Le Secrétaire général de l’ONU a attiré l’attention sur le fait que 70% des journalistes traitant de la protection de l’environnement ont été victimes de menaces ou d’abus au cours des 15 dernières années.

“La liberté des médias est assiégée. Et le journalisme environnemental est une profession de plus en plus dangereuse. Des dizaines de journalistes couvrant l’exploitation minière illégale, l’exploitation forestière, le braconnage et d’autres problèmes environnementaux ont été tués au cours des dernières décennies. Dans la grande majorité des cas, personne n’a été tenu pour responsable”, a déclaré Antonio Guterres.

Reconnaissance due aux correspondants palestiniens

Les journalistes palestiniens couvrant la guerre à Gaza ont reçu cette année le Prix mondial UNESCO/Guillermo Cano pour la liberté de la presse. La plus haute distinction pour les journalistes-qui ont été témoins de la destruction d’une grande partie de leur pays – a été décernée sur la recommandation d’un jury de professionnels des médias internationaux.

“Jamais dans les conflits récents, la profession n’a eu à payer un prix aussi lourd en si peu de temps”, a déclaré Tawfik Jelassi, Directeur général adjoint de l’UNESCO pour la Communication et l’Information.

Nasser Abu Baker, président du Syndicat palestinien des journalistes (PJS) et vice-président de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), a reçu le prix de l’UNESCO au Chili au nom de ses collègues de Gaza.