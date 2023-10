L’Algérie aspire à bâtir une industrie touristique de premier plan

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mokhtar Didouche, a affirmé, jeudi soir à Alger, que l’Algérie aspirait, grâce à ses immenses atouts touristiques, à bâtir une industrie touristique de premier plan à même de contribuer à la prospérité du pays et au progrès social des citoyens.

Dans une allocution prononcée lors d’un dîner organisé en l’honneur des cadres et opérateurs du secteur, dont des étrangers, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme (27 septembre), M. Didouche a indiqué que cette démarche se concrétisait à travers la création de richesses et d’emplois et le développement des structures et infrastructures contribuant à drainer les touristes et à renforcer l’attractivité des destinations touristiques locales.

A cette occasion, placée cette année sous le thème “Tourisme et investissement vert”, le ministre a précisé que les indicateurs et les chiffres réalisés par le secteur confirmaient cette dynamique, la capacité d’hébergement hôtelier ayant atteint 1.590 établissements touristiques et hôteliers offrant 146.500 lits.

De plus, les 750 projets d’investissement en cours de réalisation peuvent assurer environ 90.000 lits de plus et créer 45.000 emplois directs, a avancé le ministre, pour qui la célébration de la Journée mondiale du tourisme vise essentiellement à mettre en exergue l’importance du tourisme dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et son rôle dans le progrès socio-culturel.

Le premier responsable du secteur a insisté sur “la nécessité de développer un écotourisme respectueux de l’environnement”.

Cette journée a, par ailleurs, été marquée par l’ouverture de la 22e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV), qui se veut un rendez-vous important réunissant les principaux opérateurs et acteurs du tourisme d’Algérie et de l’étranger, a rappelé le ministre.

Après les avoir félicités, M. Didouche a exhorté les opérateurs, professionnels et acteurs du secteur à consentir davantage d’efforts pour promouvoir le tourisme en Algérie en vue de l’ériger en levier économique à même de contribuer à la prospérité socio-économique.

L’ancien Président-directeur général du Touring Club d’Algérie, Abderrahmane Abdedaïm, a été honoré à cette occasion pour ses efforts au service du développement du tourisme en Algérie.

Le premier ministre l’a affirmé : « plus de 1,6 million de touristes étrangers ont visité l’Algérie en 2023»

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé jeudi que le tourisme en Algérie « connaît un saut qualitatif » qu’il convient de promouvoir, indiquant que plus de 1,6 million de touristes étrangers avaient visité l’Algérie cette année.

Donnant le coup d’envoi de la 22e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV), M. Benabderrahmane a affirmé que le tourisme en Algérie, notamment estival, « connaît un saut qualitatif qu’il convient de promouvoir », précisant que « plus de 1,6 million de touristes étrangers ont visité l’Algérie cette année, soit un (1) million de touristes de plus par rapport à 2022 ».

Dans ce sillage, il a insisté sur « la nécessité de faire la promotion de ces mesures prises dans le cadre de la destination de l’Algérie nouvelle 2030 », estimant que les atouts touristiques de l’Algérie « ne sont pas encore optimisés ».

Evoquant le tourisme intérieur, le Premier ministre a affirmé qu’il s’agissait d’ »un défi que nous devons tous relever », insistant sur « le tourisme thermal dans plusieurs régions du pays, dont Guelma, Khenchela et Sétif », qui peut, a-t-il dit, « attirer plus de 12 millions de touristes ». Ce type de tourisme « constitue un des principaux vecteurs de la diversification de l’économie nationale », a-t-il soutenu.

Lors de ses échanges avec le responsable d’un établissement touristique national, le Premier ministre a indiqué que l’Algérie « dispose actuellement de 249 zones d’aménagement touristique », ajoutant que « le gouvernement a approuvé plus de 73 schémas d’aménagement touristique, offrant aux investisseurs plus de 1400 assiettes foncières ».

« Il est impératif de relever le défi de la qualité des prestations dans le domaine touristique, un objectif qui commence à se concrétiser, comme en témoigne l’affluence des estivants algériens au niveau des structures et établissements hôteliers touristiques algériens », a-t-il dit.

La 22e édition du SITEV, à laquelle participe 250 exposants, dont 30 étrangers, est un des événements touristiques phares organisés en Algérie et c’est l’occasion de faire la promotion de la destination Algérie, d’autant qu’elle coïncide, cette année, avec le début de la saison du tourisme saharien (d’octobre jusqu’à mai).

