La Mauritanie est un Etat arabe… Le colonisateur le désignait comme ‘pays des Maures’. Bien que le pays soit devenu indépendant, aucune mesure n’a été prise pour qu’il devienne multinational, même si sa population est multiethnique. Afin de faire de la Mauritanie un Etat divisé, il est nécessaire de modifier sa constitution et de proclamer qu’elle est à la fois arabe, pulaar, soninké et wolof. Cela impliquerait un communautarisme institutionnalisé, c’est-à-dire un partage équitable du pouvoir entre les ethnies, avec trois quarts pour les Négro-africains et un quart pour les Maures!

Les Maures ne sont pas simples d’esprit!

Ahmed Ould Bettar