USA-Afrique: le Premier ministre reçoit le PDG de l’USADF

Le Premier ministre, Mohamed Ould Bilal Messoud, a reçu, mercredi à Dallas, aux États-Unis, M.

Travis Adkin, président-directeur général de l’Agence des États-Unis pour le Développement en Afrique (USADF).

L`entretien, qui s’est déroulé en marge de la Conférence de partenariat économique USA-Afrique, a porté sur les différents domaines de coopération entre la Mauritanie et l’USADF et les moyens de les renforcer et de les développer de manière à ce que la Mauritanie puisse tirer profit des programmes de l’Agence et des programmes similaires lancés par le gouvernement américain à l’intention du secteur privé.

Abdessalem Ould Mohamed Saleh, de la directrice de cabinet du Premier ministre Mme Aicha Vall Vergès et de notre ambassadrice à Washington SE. Cissé Cheikh Ould Boida.

Mohamed Ould Bilal Messoud a tenu également, mercredi à Dallas, aux Etats-Unis, une séance de travail avec la délégation d’hommes d’affaires mauritaniens participant à la Conférence de partenariat économique USA-Afrique (US-Africa Economic Partnership Conference).

La réunion a permis d’examiner et de discuter des opportunités et des défis en matière d’investissement en Mauritanie, ainsi que des meilleurs moyens de tirer profit des programmes de partenariat entre les secteurs privés mauritanien et américain.

Mohamed Ould Bilal Messoud a procédé au lancement des activités de la journée portes-ouvertes sur les opportunités d’investissement dans notre pays, organisé par l`Agence de promotion des investissements de Mauritanie (APIM) en marge du sommet du partenariat économique USA-Afrique à Dallas du 6 au 9 mai 2024.

Dans son discours d`ouverture, le Premier ministre a rappelé la bonne situation politique et le climat de stabilité qui prévalent en Mauritanie sous la direction de Son Excellence le président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ainsi que les réformes structurelles réalisées au cours des cinq dernières années dans les domaines politiques, économiques et sociaux.

Le Premier ministre a souligné que nos vastes ressources énergétiques en gaz et en pétrole sont pour la plupart inexploitées et a appelé les participants à investir dans ces ressources.

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messaoud, a participé aussi à l’ouverture du Symposium sur l’autonomisation des femmes au Sommet du partenariat économique États-Unis-Afrique.

Ce symposium spécial a donné lieu à des dialogues et des discussions de haut niveau avec un large éventail d’investisseurs, de décideurs politiques et de hauts fonctionnaires de l’administration américaine afin d’allouer des ressources à l’autonomisation des femmes et à l’entrepreneuriat féminin en Afrique.

Le séminaire sera l’occasion de discuter et d’échanger des points de vue sur la meilleure façon de canaliser les ressources pour soutenir financièrement et techniquement les initiatives des femmes dans les pays participants.

Outre le Premier ministre, le séminaire a vu la participation du ministre de l’Economie et du Développement Durable, M. Abdessalem Ould Mohamed Saleh, de la directrice de cabinet du Premier ministre, Mme Aicha Vall Verges, de notre ambassadrice à Washington S.E. Mme Cissé mint Cheikh Ould Boida, et du conseiller du Premier ministre chargé de l’information et de la communication, M. Ahmed Ould Saleck Ould Mohamed El Mokhtar.

avec AMI

Synthèse Ahmed Ould Bettar