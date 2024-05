Le Premier ministre au cours d’une table ronde sur l’énergie en Afrique.

Au début de son intervention devant les participants, le Premier ministre a déclaré que la priorité de tous les pays, en particulier du continent africain, dans le domaine de l`énergie, est de mettre en place des politiques pour trouver des ressources énergétiques et extraire ce qui est disponible par tous les moyens, afin de garantir un accès universel à l’énergie et de réaliser le développement économique et social tout en adoptant une approche qui réduit l`empreinte carbone de la croissance économique, et lutte contre le changement climatique.

Il a expliqué que notre pays, avec la découverte de vastes ressources gazières et l`adoption d’une stratégie pour entamer la voie de la transition énergétique, développe plusieurs projets gaziers, tels que le « Grand Projet Ahmeyim » conjointement avec le Sénégal voisin, qui a atteint la phase de production avec l`installation d`une unité de production et de prétraitement (FPSO).

Il a également déclaré que l`avenir du secteur énergétique en Afrique dépendra essentiellement d`une transition énergétique rapide et équitable, de l`exploitation des ressources gazières du continent et du développement des ressources en énergie solaire.

Il a appelé les participants à profiter des grandes opportunités offertes par notre pays dans le domaine des énergies renouvelables, y compris l’hydrogène vert.