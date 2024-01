La Mauritanie : entre Complexes identitaires, le déni de l’histoire et de la phobie du Noir !

Un vocal devenu viral à travers les réseaux sociaux dans lequel un certain professeur d’histoire remue une fois de plus le doigt sur la plaie pour réveiller les vieux démons aux fins de nous replonger dans notre triste et sombre passé !

En effet, ce prof n’a dit que ce qu’avait proféré l’ex président et son ex Premier ministre (qui lui avait des origines Soninké puisque Laghlal et descendant de Mohamed Khoullé).

Ce prof ignore ou feint d’ignorer l’histoire. La Mauritanie est un pays complexe, bigarré et multiculturel où des Bafours, des Azers des Aswanink, des Tekrouri, des Peulhs, des Maures, des Bamanans Berbères, des Romains et des Arabes se sont côtoyés pour créer ce beau pays métis tant envié par tout le monde et qui refuse de s’assumer ! Ce beau brassage interculturel est la conséquence aujourd’hui de cette véritable mosaïque.

La Mauritanie a hérité d’un patrimoine mémoriel indélébile multiséculaire que nul ne peut s’estomper. Cet héritage est le fruit des vaillants hommes et femmes qui avaient bravé les temps et les intempéries rien que pour nous partager leur histoire… Le métissage et l’assimilation sont visibles dans les deux sens. Nos patronymes et nos instruments sont des signaux clairs… Combien de tribus arabo-berbères sont d’origine Soninké, peulh ou bambara ? Et combien de communauté peulhs sont d’origine arabo-berbère ? Ceux qui vivent dans le déni veulent l’ignorer, mais se fatiguent ! Nous avons tous ensemble et nous devons si nous sommes sincères entre nous, apprendre à nos enfants que les troupes Almoravides étaient composées de toutes les souches mauritaniennes.

C’est comme notre équipe nationale tant applaudie, décriée par certains pourfendeurs et jaloux de cet engouement suscité par une équipe nationale qui gagne…

Pourquoi ignorons-nous la réalité ?

Il est grand temps que les autorités sévissent face à de tels faits et recadrent tous ceux qui profèrent des propos haineux.

Chapeau et bravo cependant à notre soeur Mint Sédoum qui a vaillamment rétorqué pour recadrer et réparer le préjudice !

La Mauritanie, peut-elle vivre tranquille sans tous ses noirs, ses blancs et ses métis ?

Yahya Niane