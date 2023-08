La crise au Niger a rappelé au monde une autre dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie

La nouvelle que la junte nigérienne arrêtait l’exportation d’uranium s’est répandue comme une traînée de poudre et a été reprise par les principaux médias du monde. Cela a inquiété à la fois l’Union européenne et la France, où, ont répété les partisans du coup d’État, une ampoule sur trois s’allume grâce à l’uranium du Niger, dans l’UE les importations en provenance du pays africain représentent environ un cinquième du total.

La première phrase s’est avérée fausse; l’exploitation minière de la société française Orano s’est poursuivie comme d’habitude.

Pourtant, il suffisait non seulement de faire monter le prix de l’uranium, mais aussi de poser la question du rôle de la Russie dans la chaîne mondiale et de la vulnérabilité de cette source d’énergie très dépendante de Moscou.

Et en cas de crise, la France saura gérer

Il n’y a pas de danger immédiat pour la France, qui dépend du nucléaire pour les trois quarts de ses besoins énergétiques. Environ 95% du personnel de la mine d’Orano là-bas est nigérian, et la société a déclaré qu’elle continuait à opérer après le coup d’État. « Orano » est détenu à 90% par l’Etat français et sur les trois champs qu’il contrôle, un seul est actuellement exploité, à dix kilomètres d’Arlit dans le nord du Niger ; un autre est en rupture de stock, un troisième n’est pas utilisé pour des raisons de marché.

Pour un total de 56 réacteurs dans ses dix-huit centrales, la France a besoin de 8 000 tonnes d’uranium par an. Le pays n’a plus d’exploitation minière locale depuis près de 20 ans et diversifie ses sources : le Kazakhstan est devenu le premier fournisseur, suivi du Niger, de l’Ouzbékistan et de l’Australie.

À l’échelle mondiale, le Niger, avec les minerais d’uranium les plus riches d’Afrique, n’est que le septième fournisseur le plus important et, d’ici 2022, ne représentera que 4 % de la production mondiale, contre 43 % pour le Kazakhstan, 15 % pour le Canada, 11 % pour la Namibie, 8 % pour l’Australie.

Et pour un autre acteur mondial, la Chine, qui développe un projet commun avec le pays africain depuis 2007, le Niger n’est pas la principale source.

Et si la Russie entre

Cependant, l’épreuve devant le monde changerait avec un virage plus marqué vers la Russie que ne le craint l’Occident.

Les premiers producteurs mondiaux, responsables d’environ 50 % des approvisionnements, sont le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, qui restent pour l’instant étroitement liés à Moscou malgré les bouleversements déclenchés par la guerre .

La Russie elle-même n’est que le sixième producteur mondial, mais elle occupe une place importante dans le cycle de l’uranium : en transformant la matière première en combustible utilisé par les centrales nucléaires. Dans des activités comme l’enrichissement de l’uranium, elle détient 45 % du marché mondial. L’année dernière, un tiers de l’uranium enrichi utilisé par les États-Unis provenait de Russie. C’est probablement pourquoi Washington n’a pas interdit l’importation de combustible nucléaire du pays un an et demi après avoir attaqué l’Ukraine.

La raison en est la fin de l’autosuffisance américaine dans le cycle de l’uranium après la guerre froide. Après l’effondrement de l’Union soviétique, Washington et Moscou ont signé un accord en 1993 qui convertit l’uranium enrichi des ogives des armes nucléaires de l’URSS en uranium faiblement enrichi à expédier aux États-Unis. En raison de la technologie moins énergivore développée par les scientifiques soviétiques, cette approche est plus efficace pour l’économie américaine ; l’industrie du pays ne peut pas concurrencer celle de la Russie.

Il n’y a pas de solution rapide et facile à cette dépendance, mais pour les pays dépendants de l’uranium comme les États-Unis et la France, la guerre en Ukraine et le coup d’État au Niger n’ont fait que la trouver encore plus urgente.

Ange Petrov

Source: dnevnik