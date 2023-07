La 31e Universiade d’été s’ouvre à Chengdu

Xi Jinping assiste à la cérémonie d’ouverture et annonce l’ouverture de l’Universiade

Cai Qiting, Xue Xiang, des dirigeants et des invités de marque du monde entier étaient présents

Agence de presse Xinhua, Chengdu, 28 juillet Partagez le grand événement de l’Universiade et écrivez un chapitre sur la jeunesse. La 31e Universiade d’été a été inaugurée en grande pompe à Chengdu, dans la province du Sichuan, le soir du 28. Le président Xi Jinping a assisté à la cérémonie d’ouverture et a annoncé l’ouverture de l’Universiade en cours.

Dans la soirée du 28 juillet, la 31e Universiade d’été s’est ouverte à Chengdu, dans la province du Sichuan. Des chefs de parti et d’État, dont Xi Jinping, Cai Qi et Ding Xuexiang, ont assisté à la cérémonie d’ouverture. Photo du journaliste de l’agence de presse Xinhua Xie Huanchi.

Cai Qi, Ding Xuexiang, ainsi que des dirigeants et des invités de marque du monde entier ont assisté à la cérémonie d’ouverture.

Sous la nuit, le stade principal du parc sportif du lac Dong’an est brillamment éclairé et plein de brillance. Avant la cérémonie d’ouverture, des étudiants universitaires de Chengdu ont présenté des performances énergiques, ce qui a rendu l’atmosphère très chaleureuse.

À 19h58, au milieu de la musique de « Peace-Community of Destiny », Xi Jinping, son épouse Peng Liyuan et le président par intérim de la Fédération internationale du sport universitaire, Eide, sont montés sur la tribune et ont salué le public. Il y eut de longs et chaleureux applaudissements du public.

Au centre de la salle, le symbole du patrimoine culturel chinois « Sun God Bird » tourne intelligemment et douze lumières dorées brillent. Les feux d’artifice ont fleuri dans les airs et les chiffres du compte à rebours ont été affichés, et le public a crié à l’unisson avec les chiffres. Au milieu des acclamations, de magnifiques feux d’artifice ont fleuri dans le ciel nocturne. La cérémonie d’ouverture de l’Universiade de Chengdu a officiellement commencé.

Aux côtés des enfants de Daliang Mountain chantant « Le drapeau national est magnifique » et du chœur de jeunes de 56 groupes ethniques chantant « Ode à la patrie », huit gardes d’honneur ont pris des mesures fermes pour protéger le drapeau national de la République populaire de Chine. et est entré dans la scène. Tous se sont levés et ont chanté l’hymne national de la République populaire de Chine. Le drapeau rouge à cinq étoiles se lève lentement et flotte au vent.

À 20h07, la cérémonie d’entrée des athlètes a commencé. Des délégations sportives d’étudiants universitaires de 113 pays et régions sont entrées les unes après les autres dans l’arène le long de la « Splendid Road » pavée de motifs de brocart du Sichuan, et ont été chaleureusement accueillies par le public. La délégation chinoise hôte a été la dernière à entrer dans l’arène. Xi Jinping s’est levé et a agité les mains. La délégation chinoise est composée de plus de 700 personnes, dont 411 athlètes participants, qui participeront aux 18 événements majeurs de cette Universiade.

Huai Jinpeng, président du comité d’organisation de l’Universiade de Chengdu, a prononcé un discours. Au nom du comité d’organisation de l’Universiade de Chengdu, il a souhaité la bienvenue aux athlètes, entraîneurs, officiels techniques et invités de divers pays et régions du monde, et leur a souhaité pour perpétuer l’esprit sportif, montrer leur jeunesse, Forger la solidarité et l’amitié.

Dans son discours, le président par intérim de la FISU, Aide, a exprimé ses sincères remerciements au gouvernement chinois, à la province du Sichuan, à la ville de Chengdu et à tous les participants pour avoir créé conjointement un événement sportif à la hauteur des attentes, et a envoyé ses meilleurs vœux aux athlètes participants.

A 21h16, la cérémonie d’ouverture a inauguré un moment passionnant. Le président Xi Jinping a annoncé : L’ouverture de la 31e Universiade d’été à Chengdu ! Immédiatement, le public a bouilli, des feux d’artifice brillants se sont élevés dans le ciel et les mots « Bienvenue » en chinois et en anglais ont fleuri.

Huit jeunes athlètes et représentants bénévoles chinois exceptionnels sont entrés dans l’arène en tenant le drapeau de la FISU. Accompagné par le chant de la FISU, le drapeau de la FISU a été hissé lentement, volant haut avec le drapeau rouge à cinq étoiles.

L’athlète Tang Ziting et l’arbitre Liu Jiang ont prêté serment au nom de tous les athlètes et officiels techniques participants.

Par la suite, la performance stylistique « Youth Chasing Dreams » a été présentée à merveille. Le spectacle est divisé en trois parties : « Lumière de la jeunesse », « Vigueur de la jeunesse » et « Amitié de la jeunesse ». « Light of Youth » montre la quête éternelle des jeunes d’explorer et de voler vers la lumière avec une escalade vigoureuse ; « Youth Vitality » présente la scène de jeunes étudiants qui courent dur et pleins de vitalité, exprimant la joie et la passion que le sport apporte aux gens ; Dans le chapitre « Youth Friendship », de jeunes étudiants et le mignon « Friendship Envoy Giant Panda » dansent sur une musique joyeuse et gagnent en amitié lors du rassemblement de jeunes.

A 21h40, la cérémonie principale d’allumage de la torche a commencé. Au cours du dernier mois environ, la torche de l’Universiade, qui a été prise de Turin, en Italie, a été transmise à de nombreux collèges et universités à Pékin, Harbin, Shenzhen, Chongqing, Yibin et Chengdu, et est finalement arrivée au stade principal de Dong ‘un parc sportif du lac.

Au centre de la salle, la plaque de la torche au motif de « Sun God Bird » s’élève lentement. L’astronaute Ye Guangfu et 31 autres relayeurs ont levé le flambeau et sont entrés dans la salle. Sous l’attention de tout le monde, les porteurs de torche ont couru vers la plaque de feu sacrée, ont formé un cercle et ont allumé « l’Oiseau du Dieu Soleil » avec la torche dans leurs mains. En un instant, la lumière était brillante. La torche de l’Universiade brille de mille feux, transmettant les meilleurs vœux des étudiants du monde entier aussi brillants que le soleil.

« Illuminez le monde, entendez le chant de la vie » « Illuminez l’avenir, regardez la belle distance »… De jeunes collégiens se sont réunis sous la flamme et ont chanté la chanson thème de la cérémonie d’ouverture « Achieving Dreams », et le tout le stade s’est transformé en un joyeux océan de scène.

Parmi les invités internationaux présents à la cérémonie d’ouverture figuraient : le président indonésien Joko Widodo et son épouse Iliana, le président mauritanien Ghazwani, le président burundais Ndayishmiye, le président guyanais Ali et le Premier ministre géorgien Garibashvili.

Wang Yi, Li Ganjie, Wang Xiaohong et Chen Yiqin ont assisté à la cérémonie d’ouverture.

Les principaux membres du comité exécutif de la FISU ont également assisté à la cérémonie d’ouverture.

