En direct: Le président mauritanien arrive à Chengdu pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Mondiaux Universitaires

Le Président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani atterrit à Chengdu avant la cérémonie d’ouverture des Jeux Universitaires mondiaux.

La 31e Universiade d’été à Chengdu s’ouvrira aujourd’hui 28 juillet, et une vigoureuse vitalité juvénile s’épanouira dans la « Ville de l’Universiade ».

La cérémonie d’ouverture de l’Universiade de Chengdu aura lieu au stade principal du parc sportif du lac Dong’an à 20h00 le 28. 99% de tous les acteurs et bénévoles présents à la cérémonie d’ouverture sont des étudiants.

L’Universiade de Chengdu organisera 18 événements majeurs et 269 événements mineurs. Au cours de l’événement, des activités éducatives telles que la Conférence académique mondiale de la FISU et diverses activités d’échange culturel seront également organisées pour promouvoir davantage les échanges entre les étudiants-athlètes universitaires chinois et les étudiants-athlètes universitaires de divers pays et régions du monde.

La délégation sportive étudiante chinoise pour l’Universiade de Chengdu est composée de plus de 700 personnes, dont 411 athlètes de plus de 100 collèges et universités de 25 provinces (régions autonomes, municipalités) à travers le pays. . L’âge moyen des athlètes de la délégation est de 22,9 ans, dont 206 athlètes masculins et 205 athlètes féminines. 387 personnes ont participé aux Jeux mondiaux universitaires d’été pour la première fois, 24 personnes ont participé à l’Universiade précédente et 344 personnes ont représenté le pays aux Jeux mondiaux multisports pour la première fois.

En outre, l’Universiade de Chengdu deviendra également la première production « full 4K » de l’histoire de l’Universiade et de l’histoire des jeux nationaux à grande échelle. Selon le principal organisme de diffusion de l’Universiade de Chengdu, les 18 événements majeurs et les cérémonies d’ouverture et de clôture de l’Universiade produiront des signaux de télévision publics conformément à la norme ultra-haute définition « full 4K », et réaliseront une ultra-haute définition 8K. -production de définitions dans les épreuves d’athlétisme et de tennis.

Adhérant au concept « d’accueillir des compétitions », « diriger la ville », « faire prospérer les affaires » et « profiter au peuple », Chengdu a achevé la construction, la reconstruction et l’agrandissement de 49 stades.

L’Universiade de Chengdu se terminera le 8 août.

avec agences