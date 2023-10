Kaédi: Les Femmes leaders pour le Développement | Mauritanie pour tous en action disent non au Cancer du sein!

L’Organisation :Les femmes leaders pour le Développement/Mauritanie pour tous de Kaédi a tenu hier une conférence dans la salle de l’hôtel de ville de Kaédi .En effet ,l’exposé avait pour thème :le Cancer du sein et ses ravages .À l’entame de son exposé ,la porte-parôle des FLD a dressé un tableau sombre des ravages causés par cette maladie qui n’épargne personne aussi bien les femmes que les hommes .Face aux défis quotidiens posés par le Cancer du sein ,les Femmes leaders pour le Développement /Mauritanie se positionnent en avant-garde de cette lutte et font la sensibilisation en faveur des populations démunis ainsi que le plaidoyer dans le domaine des dépistages pour mettre hors d’état de nuire cette maladie.

La salle de réunion était comblée et à la hauteur de l’événement.

Des grandes personnalités et non des moindres avaient assisté à la conférence :

La représentante du Drass ,des adjoints du maire ,la coordinatrice du Masef ainsi que le représentant de l’ONG Fan partenaire des Femmes leaders pour le développement /Mauritanie pour tous;

Ba Haby Ousmane Coordinatrice de la FLD, mariam Ousmane sy,secrétaire générale et Aminata Diallo la Trésorière.

Pour Rapideinfo Yahya Niane ,Kaedi.