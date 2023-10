Journée scientifique sur le dépistage précoce du cancer du sein

Organisation d’une journée scientifique sur le dépistage précoce et le diagnostic du cancer du sein

L’Unité de Recherche et d’Enseignement du Centre National d’Oncologie, en coopération avec les Laboratoires Roche, a organisé aujourd’hui, samedi à Nouakchott, une journée scientifique sous le thème : « Dépistage précoce et diagnostic du cancer du sein chez les femmes mauritaniennes ».

L’objectif de l’organisation de ce deuxième forum du genre est d’étudier tous les développements scientifiques liés au cancer du sein chez la femme et de faire la lumière sur les moyens de le traiter et de le prévenir afin d’en réduire l’incidence.

Lors de sa supervision de l’ouverture de cette journée scientifique, la ministre de la Santé, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, a affirmé l’intérêt du département de la santé pour ces activités scientifiques qui représentent le cadre idéal pour l’échange d’informations et d’expertises, et la mise à jour des connaissances à la lumière des évolutions scientifiques et médicales.

Elle a salué l’important partenariat entre le Centre national d’oncologie et les laboratoires Roche, entamé il y a deux ans, espérant qu’il se développera et se renforcera pour couvrir davantage de domaines d’intérêt commun.

Elle a indiqué que les études statistiques du Centre National d’Oncologie montrent que le pourcentage de cancer du sein atteint 18% de toutes les tumeurs enregistrées chaque année, avec un pourcentage de cas avancés qui s’élève à plus de 50%, ce qui réduit les chances des traitement malgré leur disponibilité, conformité aux normes internationales et gratuité pour les patients qui en ont besoin.

Elle a souligné que le département de la santé, conscient de l’importance d’élaborer un plan stratégique intégré de lutte contre le cancer, a travaillé pour approuver la loi anti-tabac et pour inclure la vaccination contre le cancer du col de l’utérus parmi les vaccins fournis par le Programme élargi de vaccination et d’équiper et d’appuyer le Centre national d’oncologie.

Elle a ajouté que des concertations sont également en cours avec les acteurs de terrain et les partenaires internationaux pour élaborer un plan national de lutte contre le cancer avec la mise en place d’un registre national des cancers.

À son tour, la directrice du Centre national d’oncologie, Mme Ekht El Benina Mint Zein, a indiqué que toute approche efficace dans la lutte contre le cancer doit être basée sur la sensibilisation, la formation, le diagnostic précoce et le traitement direct, notant qu’ils en ont pris conscience et ont travaillé en prêtant attention à la sensibilisation et à la prise de conscience de la gravité de la maladie et de la nécessité d’un diagnostic précoce.

Elle a ajouté que le Centre National d’Oncologie, dans le cadre de sa mission de sensibilisation et de prévention, organise depuis plusieurs années de telles activités au mois d’octobre, notant que ces activités consistaient à encadrer, sensibiliser, préparer et organiser une campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus chez plus d’un millier de femmes dans les villes de Nouakchott et de Rosso.

La journée scientifique a été ouverte en présence de plusieurs responsables du ministère de la Santé et de représentants de certaines organisations internationales en Mauritanie.

AMI