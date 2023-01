Dossier de corruption : la Cour « contourne » l’objet de l’ordonnance d’envoi des accusés en prison.

La troisième session de la Cour pénale mauritanienne spécialisée dans les crimes de corruption a repris aujourd’hui à 10 h 30 sa session consacrée au procès de l’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et dix de ses proches collaborateurs et une organisation caritative appartenant à sa famille, la “Fondation Errahma”.

Après que les première et deuxième sessions aient été dominées par des affaires accessoires, le tribunal devrait entrer au cours de la session de ce lundi, selon les attentes des avocats, dans le cœur du procès en interrogeant les accusés et en écoutant les témoignages pendant le procès.

Le président du tribunal correctionnel, spécialisé dans la lutte contre la corruption, a décidé dans l’après-midi de se récuser de la délivrance d’une ordonnance d’incarcération des prévenus après avoir traité ce jour avec le prévenu en présence des avocats impliqués.

Le Président a souligné que tout avocat demandant la mise en liberté provisoire de son client doit le faire par écrit.

Le tribunal a entamé une discussion approfondie sur le sujet qui s’est déroulé jeudi dernier, à savoir la légalité des ordonnances de détention émises contre les accusés, que la défense a contestées et a affirmé qu’ils étaient détenus en dehors du délai légal et sans aucun soutien.