Renvoi du dossier de l’ancien président mauritanien devant le tribunal chargé de juger les crimes de corruption

La Chambre criminelle de la Cour Suprême de Mauritanie a décidé mardi de renvoyer le dossier de l’ancien Président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, connu localement sous le nom de dossier “corruption de la décennie”, devant le Tribunal correctionnel compétent en matière de crimes de corruption.

La chambre criminelle a acquitté le célèbre homme d’affaires Mohiddine Ould Ahmed Saleck des charges retenues contre lui dans « le dossier de la decennie » dans un verdict rendu mardi.

La chambre a également levé la saisie des biens de certaines personnes proches de l’ancien président, dont sa fille Asma et son cousin Feil Ould Lahah.

La décision de la chambre criminelle de transférer le dossier n’a pas encore été prise, mais le tribunal compétent pour les crimes de corruption fixera une date pour le procès de l’ancien président et de ceux inclus avec lui dans « le dossier de la decennie ».

La décision de transférer le dossier est intervenue trois mois après que l’ancien président a été libéré du strict contrôle judiciaire qui lui a été imposé par la justice à l’intérieur de son domicile après avoir violé les procédures de contrôle judiciaire et refusé de signer dans un commissariat.

L’équipe de défense de l’ancien président a confirmé dans un récent communiqué que “son client a acquis sa pleine liberté” et qu’il “s’accroche à son droit à un procès public équitable”.

De son côté, le ministère public a déclaré dans sa dernière déclaration à ce sujet qu’il « continuera à travailler résolument au bon déroulement de la procédure et à assurer la présence de tous les accusés à toutes les étapes de cette procédure, y compris l’étape du procès ».

Il a ajouté qu’elle prendrait “tout ce qui est nécessaire pour cela, si nécessaire, conformément aux exigences du code de procédure pénale”.

Ould Abdel Aziz est poursuivi pour corruption, blanchiment d’argent et enrichissement illicite, ainsi que d’autres personnes qui ont travaillé avec lui pendant son règne (2008-2019).

Le 11 mars, le Ministère public a inculpé Ould Abdel Aziz et 12 autres dignitaires de son régime, notamment de blanchiment d’argent et d’octroi de privilèges injustifiés dans des transactions gouvernementales, ce que les accusés nient.

Il est à noter qu’Ould Abdel Aziz est arrivé au pouvoir pour la première fois par un coup d’État militaire en 2008 contre le défunt président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallah. Le coup d’État a conduit le pays dans une crise politique qui s’est terminée par un compromis qui obligeait Ould Abdel Aziz à abandonner le pouvoir, et l’année suivante, il est revenu à la présidence par le biais d’élections et a remporté un deuxième mandat à l’élection de 2014 boycottée par l’opposition.

En août 2019, Ould Abdel Aziz a cédé le pouvoir au président alors élu Mohamed Ould El-Ghazouani, son compagnon d’armes, ministre de la Défense et chef d’état-major pendant son règne, et l’ancien président est devenu aujourd’hui le plus puissant opposant à son successeur, le président El-Ghazouani.