COMMUNIQUÉ DE PRESSE Kinross – Project C.U.R.E – Ministère de la Santé :

Kinross – Project C.U.R.E – Ministère de la Santé :

un partenariat gagnant et durable au bénéfice de la santé en Mauritanie

Nouakchott, Mauritanie –17 janvier 2024 – Un conteneur de matériel, équipements et consommables

médicaux a été remis aux autorités de la région du Trarza en ce début de mois de janvier. Un

partenariat tripartite durable permet la mise en œuvre de cette action remarquable depuis 2012.

Du 4 au 8 janvier 2024, les représentants de Tasiast et du Ministère mauritanien de la Santé ont conduit une

mission conjointe dans la région du Trarza pour procéder à la remise officielle d’un nouveau conteneur de

matériel médical comprenant notamment du mobilier hospitalier, des aides à la marche, des centrifugeuses et

outils de diagnostic – tensiomètres, otoscope, ophtalmoscopes, nébuliseurs, etc.) et des consommables (gants,

compresses, seringues et aiguilles, literie) aux responsables des centres de santé de Keur Macene, Tiguint,

Mederdra, Rkiz et Boutilimit.

Cette nouvelle donation d’une valeur de 8,8 millions d’Ouguiyas MRU ($223 000 dollars US) s’inscrit dans le

cadre du partenariat durable initié entre Tasiast, l’ONG américaine Project C.U.R.E et le Ministère de la Santé.

Depuis 2012, ce sont en effet au total 14 conteneurs de 40 pieds, d’une valeur cumulée de 220 millions

d’Ouguiyas MRU (équivalant à $5,6 millions de dollars US) qui ont été acheminés depuis les Etats-Unis et

importés en Mauritanie. Ils ont depuis lors permis la distribution d’équipement et de consommables médicaux

dans quarante-sept structures sanitaires présentes dans neuf régions du pays.

Le dépotage de ce 14 ème conteneur en présence de nombreuses personnalités locales et de la Santé a donné lieu à

une présentation du matériel médical offert et des démonstrations de leur utilisation ont été effectuées par des

techniciens qualifiés du Ministère de la Santé.

Avec cette nouvelle donation en appui aux structures et aux autorités en charge de la santé publique, Kinross et

son partenaire Project C.U.R.E, pilotes de ce partenariat, manifestent leur volonté d’inscrire leur action de

manière durable au service de la population mauritanienne.

Plus d’informations sur www.projectcure.org

