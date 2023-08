Visite surprise de plusieurs sites le long de la voie navigable côtière de l’Aftout

Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République, a effectué ce matin une visite surprise de plusieurs sites le long de la voie navigable côtière de l’Aftout Sahli, qui alimente Nouakchott en eau potable.

La visite a commencé à la station de pompage sur le pk 40 le long du fleuve Sénégal, puis Son Excellence le Président de la République s’est déplacé au village de Beni naaji, près de Keur Macene, pour visiter l’usine de filtration et de traitement des eaux ; puis, Son Excellence a conclu l’inspection et visité Nouakchott, dernière station de filtrage à 17 km de l’entrée.

Sur tous ces sites, Son Excellence le président de la République a tenu à examiner de plus près les causes de la récente interruption du réseau d’adduction d’eau de la ville de Nouakchott et en adressant des instructions directes aux responsables, qui ont été sensibilisés à la nécessité de : travailler pour trouver des alternatives pour atténuer la souffrance des citoyens et déployer des efforts sérieux pour développer des solutions durables aux problèmes affectant l’approvisionnement régulier en eau potable des habitants par les canalisations côtières.