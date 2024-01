Un » professeur » d’histoire, conteste la mauritanité des membres de l’équipe nationale en raison de la couleur de leur peau.

Un » professeur » d’histoire, conteste la mauritanité des membres de l’équipe nationale en raison de la couleur de leur peau et de la consonance de leurs noms et prénoms » sénégalais ». Cette stupidité ferait sourire si ce n’est qu’elle porte la marque de véritables crimes odieux( massacres et déportations de masse, expropriation massive des biens, radiation collective de la fonction publique, refus systématique d’enrôlement …)commis à l’encontre des populations négroafricaines, étiquetées sénégalaises par les ouailles de ce » professeur » aux sombres desseins, pendant des lustres. Ce sont ces mêmes adeptes du racisme primaire qui s’arc-boutent pour empêcher tout règlement consensuel de ce calvaire nommé passif humanitaire, au grand désespoir des patriotes de toutes nos communautés. Ces chauvins sont solidement installés dans les rouages de l’Etat profond et dictent à notre société qui aspire à l’unité, les messages quotidiens de la haine des autres, de la discrimination et de l’hégémonisme tribalo-ethnique. Il est vrai que de plus en ouvertement, il leur est opposé une farouche résistance patriotique, à l’instar de cette formidable citoyenne arabe administrant à ce » professeur », une cinglante et belle leçon d’histoire, de civisme et de conscience nationale, en partant de la belle expérience de nos Mourabitounes portant haut levé le drapeau de notre pays aux mille reflets de notre identité.

Gourmo Lô, 28 janvier 2024