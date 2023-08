Un ministre allemand appelle à une résolution pacifique de la crise au Niger.

Svenja Schulze estime qu' »il est très important d’éliminer les causes de l’instabilité dans la région du Sahel, ainsi que dans les pays voisins ».

La ministre de la Coopération économique et du Développement de l’Allemagne, Svenja Schulze, à la veille d’un voyage en Afrique de l’Ouest, a plaidé pour un règlement pacifique de la crise au Niger. Elle a exprimé son point de vue dans une interview au journal Neue Osnabruecker Zeitung.

« Protester contre le coup d’État au Niger ne devrait pas signifier déclarer la guerre. Il y a plusieurs façons d’aborder la question différemment, comme qu’une nouvelle élection complète ait lieu bientôt, ou que le président légitime Mohamed Bazoum ne soit plus en garde à vue ou blessé. « , a déclaré Schulze. Elle a souligné que l’Allemagne soutient cela et utilise son influence en tant que membre de l’Alliance du Sahel (fondée en 2017 par l’Allemagne, la France et l’UE pour soutenir les pays du G5 Sahel). « Nous sommes les principaux donateurs de la région, pas la Russie ou la Chine. La plupart du soutien provient de pays et d’organisations démocratiques », a déclaré le ministre.

Dans le même temps, elle s’est félicitée du fait que la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union africaine soient favorables à une solution pacifique à la crise au Niger. « La décision actuelle, prise la semaine dernière, de rester en contact avec le Niger est importante car il s’agit d’un coup d’État plutôt inhabituel. Par exemple, personne n’est mort », a expliqué Schulze. « Cela facilite la recherche de débouchés diplomatiques, qui sont certainement possibles », a conclu le ministre, exprimant l’espoir que les rebelles soient également intéressés par un accord de paix.

Dans le même temps, Schulze a noté qu' »il est très important d’éliminer les causes de l’instabilité dans la région du Sahel, ainsi que dans les pays voisins ». « La région est l’épicentre du terrorisme, a-t-elle déclaré. C’est pourquoi il est désormais si important de continuer à participer au sort de la région du Sahel, et nous le ferons ».

Schulze embarque pour un voyage de quatre jours en Afrique de l’Ouest aujourd’hui 14 août. Elle se rendra en Mauritanie et au Nigeria, où des entretiens avec des représentants de la CEDEAO sont prévus. La discussion devrait se concentrer sur la manière dont l’Allemagne peut soutenir les efforts visant à trouver une solution pacifique au Niger.