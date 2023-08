Crise du Sahel : Berlin pousse à la paix et au féminisme.

La ministre du Développement, Svenja Schulze, exhorte à éviter la guerre dans la région du Sahel malgré le coup d’État au Niger. Dans le même temps, la politicienne du SPD a défendu l’approche féministe de la politique étrangère et de développement allemande dans une interview avec nos rédacteurs.

La Mauritanie et le Nigeria sont sur la liste de voyage des ministres pour les prochains jours. Juste avant le départ, elle a confirmé que l’Allemagne voulait s’en tenir à son aide au développement pour la région du Sahel. C’est un « épicentre du terrorisme ». Les gens ont un besoin urgent de sécurité sociale et de progrès économique.

Cependant, les efforts déployés à ce jour ont eu un succès limité. Dans certains endroits, l’Allemagne et l’Occident sont plus les bienvenus partout.

Madame Schulze, y a-t-il une menace de guerre au Sahel ?

Tout d’abord, je pense que les signaux sont très importants et je salue le fait que la communauté économique ouest-africaine Cedeao et l’Union africaine recherchent une solution pacifique. La décision actuelle de la semaine dernière de rester en contact avec le Niger est importante car c’est un coup plutôt inhabituel. Par exemple, personne n’est mort. Cela facilite la recherche d’issues diplomatiques, qui sont tout à fait possibles.

Mais il n’en demeure pas moins que dans la région la plus pauvre du monde, il y a l’option d’une guerre que les États-Unis, la France et l’Allemagne soutiendraient si elle en arrivait là.

Au Niger, nous avons déjà des flambées de prix de 50% et plus pour certaines denrées alimentaires, et il y a aussi des difficultés d’approvisionnement en électricité dues à l’arrêt des livraisons par le Nigeria. Les sanctions frappent très durement les gens. C’est pourquoi je compte sur ceux qui ont organisé le coup d’État ayant également intérêt à un accord pacifique.

En tant que première puissance régionale, le voisin du Niger, le Nigeria, n’a même pas la sécurité sous contrôle sur son propre territoire. Comment est-il censé établir cela de l’autre côté de la frontière, là où les putschistes bénéficient certainement du soutien de la population ?

De mon point de vue de ministre du Développement, il est très important de s’attaquer aux causes de l’instabilité au Sahel et aussi dans les pays voisins. La région est un épicentre du terrorisme. Beaucoup de jeunes voient en lui leur point de vue. Il faut réussir à offrir à la population des emplois alternatifs, par exemple en renforçant l’agriculture. C’est pourquoi il est important en ce moment de continuer à s’impliquer au Sahel – et nous le ferons aussi.

L’Allemagne et d’autres pays occidentaux y sont impliqués depuis des décennies. Mais l’instabilité grandit. Dans le même temps, l’Islam gagne en influence et avec lui un rejet encore plus fort de l’ingérence occidentale qu’à l’époque coloniale. Afghanistan, Mali, Burkina-Faso, Soudan, aujourd’hui Niger : n’avez-vous pas l’impression que l’aide allemande est particulièrement nécessaire ?

La coopération au développement avec nous jouit d’une excellente réputation dans de nombreux pays. Même dans des situations de crise, nous pouvons orienter notre aide de manière à ce qu’elle profite à la population sans soutenir directement le gouvernement.

Il est exposé au Burkina Faso et au Niger.

Cela est dû à la situation politique actuelle.

La Banque mondiale a également cessé d’effectuer des paiements.

Parce que sinon l’argent irait aux putschistes et ne profiterait pas au peuple. Mais le soutien international, qui vise à aider directement à soulager les souffrances des populations, se poursuit pour l’instant.

PLUS D’INFORMATION:

Svenja Schulze

… est né à Düsseldorf en 1968. Elle a étudié l’allemand et la politique à Bochum. Elle a été active avec les Jusos dès le début. Les thèmes de l’environnement, des femmes et de la durabilité traversent sa biographie. La fille du capitaine a travaillé temporairement pour le cabinet de conseil Booz Allen Hamilton. En 1997, elle est devenue la plus jeune députée du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. En 2018, elle s’est rendue à Berlin en tant que ministre fédérale de l’environnement. En 2021, Schulze a repris le ministère de la Coopération économique et du Développement. Elle vit avec son mari à Munster. Ils n’ont pas d’enfants. Les passe-temps de Schulze incluent la cuisine, le cyclisme et, en tant que native de la Rhénanie, elle a toujours une passion pour le carnaval.

D’autres donateurs sont-ils peut-être plus attractifs s’ils n’associent pas à leur aide des conditions contraires aux traditions locales ?

Faites-vous allusion aux principes féministes de notre politique étrangère et de développement ?

La Chine et la Russie combinent également leur aide avec des demandes, juste avec des demandes différentes. De plus, il est important – dans une perspective totalement non féministe – de faire une politique de développement spécialement pour les femmes. Parce que la société dans son ensemble en profite. Les sociétés ne prospéreront pas si les femmes – la moitié de la population – ne sont pas suffisamment incluses et représentées. Je pousse ça. C’est ce que nos valeurs exigent, c’est vrai. Mais soit dit en passant, les droits des femmes ne sont pas une invention occidentale. Il existe une longue tradition d’organisations de défense des droits des femmes et de combattants pour les droits des femmes en Afrique également. Ils passent souvent inaperçus en Europe, mais ils existent.

La Russie a-t-elle exercé une influence au Niger ?

Ça ne ressemble pas à ça, du moins ce n’est en rien comparable à la situation au Mali.

Que répondez-vous à la spéculation selon laquelle le Niger est particulièrement important pour la France et l’Allemagne pour des raisons de politique énergétique ?

Que veux-tu dire?

La France s’approvisionne en uranium dans le nord du pays. L’Allemagne aimerait que le gaz soit acheminé vers l’Europe via un gazoduc à travers le Sahara.

Ni l’un ni l’autre ne joue un rôle dans mes conversations sur la crise actuelle et sur la manière d’y répondre. Dans l’Alliance du Sahel, ce n’était même pas un sujet dans aucun des discours. Si vous supposez que l’Allemagne est impliquée au Niger principalement pour des raisons économiques, je ne peux pas du tout le confirmer.

Mais peut-être pour des raisons stratégiques ? Ou l’impression que le gouvernement fédéral attache plus d’importance au coup d’État actuel qu’aux coups d’État précédents dans le pays ou à d’autres coups d’État dans la région est-elle trompeuse ?

Est-ce vraiment comme ça ? Le coup d’État au Mali en particulier a attiré beaucoup d’attention.

PLUS D’INFORMATION:

Alliance du Sahel

Svenja Schulze a pris la présidence de « l’Alliance Sahel » il y a quelques semaines. L’UE, la France et l’Allemagne ont créé l’association en 2017. D’autres pays occidentaux en sont désormais membres, essayant de coordonner et de regrouper ainsi leurs projets d’aide à la région. L’un des objectifs est d’être perçu comme un partenaire politique pertinent aux côtés de la Chine et de la Russie.

Mais personne ne voulait l’inverser comme maintenant au Niger.

Lorsqu’un gouvernement démocratique est renversé, je pense que c’est une réaction très compréhensible et appropriée si d’autres démocraties, en particulier celles de la même région, ne sont pas disposées à se la couler douce. Après le dernier putsch en Côte d’Ivoire, par exemple, il a été possible de revenir à des structures démocratiques. Encore une fois, protester contre le coup d’État au Niger ne doit pas signifier déclarer la guerre. Il existe de nombreuses façons d’aborder les choses différemment, comme une nouvelle élection en bonne et due forme à venir ou le président légitime Bazoum qui n’est plus détenu et n’est pas blessé. Nous soutenons cela et utilisons notre influence en tant qu’Alliance du Sahel. Peut-être que certains ont une mauvaise impression. Nous sommes les principaux donateurs de la région, pas la Russie ou la Chine. La plupart des soutiens proviennent de pays et d’organisations démocratiques. Cela vaut la peine de le souligner de temps en temps.

En tant que président de l’Alliance Sahel, vous vous rendez cette semaine en Mauritanie et au Nigeria, dans quel but ?

La Mauritanie préside actuellement les cinq principaux pays de la région. Mon but est d’abord d’écouter pour savoir comment les responsables et la population locale évaluent la situation. J’examinerai également des projets spécifiques de coopération au développement dont l’objectif central est de créer des emplois dans la région et d’améliorer la sécurité sociale. Au Nigeria, j’aurai des entretiens avec les représentants de la communauté internationale de la CEDEAO sur la manière de procéder dans la crise du Niger. Elle joue un rôle décisif dans le dépassement de la crise dans la région.

Source: svz.de