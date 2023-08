La Ministre de l’Emploi a reçu l’Ambassadrice d’Allemagne

La Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Madame Zeinebou Ahmednah, a reçu en audience, ce vendredi 11 aout 2023, Son Excellence, l’Ambassadrice de la République Fédérale d’Allemagne, Madame Isabel Hénin, accompagnée du nouveau chef de la Coopération, Monsieur Reinhard Uhlig.

La réunion a été l’occasion de faire le suivi de la coopération avec la République Fédérale d’Allemagne qui appuie le département et particulièrement en matière de formation professionnelle.

Cette réunion s’inscrit notamment dans le cadre de la préparation de la visite prochainement de la Ministre fédérale allemande du Développement en Mauritanie, Madame Svenja Schulze. Cette visite sera l’occasion de présenter le cadre de la coopération allemande avec le département et d’effectuer une visite de l’Ecole d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle des Bâtiments et Travaux Publics de Riyad, pilier de cette coopération.

Lors des échanges, la Ministre a déclaré que tous les efforts seront mis en oeuvre afin d’exploiter au maximum cette école pour atteindre tous les objectifs qui lui sont assignés. Elle a également affirmé être disposée à élargir d’avantage les aspects de la coopération avec la République Fédérale d’Allemagne pour l’amélioration de la qualité de l’offre de la formation professionnelle en Mauritanie et à explorer les nouvelles pistes de collaboration notamment en matière de transition écologique à travers des programmes relatifs à l’énergie renouvelable qui représente un potentiel colossal dans notre pays.