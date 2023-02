Le ministre des Affaires étrangères reçoit l’ambassadrice d’Allemagne.

M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a reçu ce jeudi à Nouakchott, Son Excellence Mme Isabel Hénin, ambassadrice de la République Fédérale d’Allemagne en Mauritanie.

La rencontre entre le ministre et la diplomate allemande qui intervient un jour après la visite du chef de la diplomatie russe a porté sur les relations de coopération fructueuses entre les deux pays, les moyens de les renforcer et les questions d’intérêt commun.

Mme Isabelle Henin a estimé que, pour rappel, la relation entre les deux pays a une longue tradition et une bonne relation.

L’Allemagne a été et reste l’un des premiers pays partenaires de la Mauritanie depuis l’indépendance de la Mauritanie. Ce qui distingue ces relations, c’est leur stabilité et leur profondeur. c’est une relation

très saine car elle s’inscrit dans un grand continuum, avait précédemment déclaré l’ambassadeur dans un entretien à l’Agence Alakhbar.

L’entretien s’est déroulé en présence de M. Ahmed Mahmoud, ambassadeur, directeur Europe à la direction générale de la coopération bilatérale du ministère.