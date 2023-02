Le chef de la diplomatie russe arrive à Nouakchott

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé mardi soir à Nouakchott, où il a rencontré son homologue Mohamed Salem Merzoug. Un entretien avec le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, est également prévu.

La Mauritanie est le premier pays d’Afrique du Nord à accueillir Sergueï Lavrov dans le cadre de sa tournée sur le continent.

La Russie et la Mauritanie entretiennent des liens de longue date. Outre la coopération dans les domaines de la pêche, du commerce et de la production minière, les deux pays ont également signé un accord de coopération militaire à Moscou le 24 juin 2021. Le document traite, entre autres, de la lutte contre le terrorisme et de la formation des militaires.

Relations Russie-G5 Sahel

En décembre, la Russie a réaffirmé ses liens continus avec les pays du G5 Sahel, notamment en ce qui concerne les livraisons d’armes destinées à lutter contre le terrorisme et l’extrémisme. Malgré les changements structurels au sein du G-5 Sahel, la coopération avec cinq pays (Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Niger et Tchad) se poursuit. En juin 2022, le Mali a annoncé son retrait.

« La région saharo-sahélienne est devenue un foyer du terrorisme international en raison de l’effondrement de l’État libyen et de la propagation de ces processus vers le sud. La menace terroriste n’a pas baissé », alors que la présence de militaires occidentaux dans la région n’a pas été « si efficace que prévu », avait alors déclaré devant les journalistes Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, rapporte Sputniknews.