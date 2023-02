Lavrov rencontrera le Président Mauritanien et le Ministre des Affaires étrangères

MOSCOU (Sputnik) – Lors de sa visite en Mauritanie, le Ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’entretiendra avec le Président de la République, Mohamed Ould Ghazouani, et avec le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Affaires des Mauritaniens à l’étranger, Mohamed Salem Ould Merzoug, a annoncé mardi le Ministère russe des Affaires étrangères.

« Les 7 et 8 février, le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov effectuera une visite de travail en République islamique de Mauritanie (IRM). Des rencontres sont prévues avec le président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et des entretiens avec le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’Étranger Mohamed Salem Ould Merzoug. Il s’agit de la première visite du ministre russe des Affaires étrangères en Mauritanie depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1964 », indique le communiqué.

« Lors des prochains entretiens entre Lavrov et Merzoug, il est prévu de procéder à un échange de vues approfondi sur des questions d’actualité à l’ordre du jour international et régional — en particulier sur la situation en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, dans la région Sahel, la situation au Sahara occidental et au Moyen-Orient, la situation en Syrie ainsi que sur d’autres sujets d’intérêt mutuel », a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

Le ministère a souligné qu’une attention particulière serait accordée aux relations bilatérales, principalement au renforcement de la coopération dans le domaine de la pêche maritime, y compris dans le contexte de la garantie de conditions de travail plus favorables pour les pêcheurs russes dans la zone économique exclusive de la Mauritanie.

« Nous avons également l’intention de discuter de manière approfondie d’autres questions d’intensification de la coopération commerciale et économique avec la Mauritanie et de définir de nouveaux domaines prometteurs pour la mise en place d’une coopération commerciale mutuellement bénéfique », a souligné le ministère russe des Affaires étrangères.